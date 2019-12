Il dramma di Tina Cipollari: ‘Mio figlio era in ospedale, è stato un periodo bruttissimo…’

Il ricordo di un Natale triste per Tina Cipollari

Chi ha avuto modo di conoscerla sa perfettamente che Tina Cipollari è una madre molto apprensiva. Infatti nonostante sono cresciuti, la storica opinionista di Uomini e Donne è come una chioccia per Mattias, Francesco e Gianluca. Tre ragazzi che sono nati dal precedente matrimonio avuto col parrucchiere romano Kikkò Nalli.

Di recente, visto la pausa natalizia dal dating show di Canale 5, la vamp frusinate ha rilasciato una lunga intervista per il magazine DiPiù. In quell’occasione la donna ha parlato dei Natali, ma uno in particolare è stato molto brutto, ovvero quando è venuto al mondo il terzogenito. Infatti Gianluca è nato prematuro, con un parto difficile, ed era lontano da lei nell’incubatrice:

“Ricordo che in quei giorni natalizi facevo avanti indietro da casa all’ospedale per stare un po’ con il mio piccolino, gli accarezzavo il viso, le manine minuscole e gli dicevo che lui era stato il mio regalo di Natale più bello”.

Tina e Vincenzo non sono in crisi

Da qualche giorno a questa parte sul web gira voce che Tina Cipollari e il suo fidanzato fossero in crisi. Ma il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara ha deciso di rompere il silenzio e fare chiarezza su quello che sta accadendo realmente.

In poche parole l’uomo, attraverso il suo profilo IG, ha condiviso delle Stories che lo ritraggono felice al fianco dell’opinionista di Uomini e Donne. Quindi la relazione sentimentale tra i due prosegue senza intoppi anche se per il momento non sappiamo dove trascorerranno il Santo Natale e Capodanno.

Momento epico al parterre senior di Uomini e Donne

Nel frattempo nell’ultima puntata del 2019 del Trono over di Uomini e Donne è accaduta una cosa epica. Dopo che il cavaliere napoletano Juan Luis Ciano ha lasciato Gemma Galgani, quest’ultima è scoppiata a piangere sulla spalla della sua acerrima nemica Tina Cipollari. Poi la vamp ha finto un malore della dama torinese per far entrare il dottore dietro le quinte.