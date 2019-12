Serena Enardu ha avuto un incidente: ‘Un uomo ha tentato di mandarmi fuori strada’. Ecco cosa è successo

Grande paura per Serena Enardu

Sabato pomeriggio, 21 dicembre 2019 Serena Enardu è stata vittima di uno spiacevole di un piccolo incidente in macchina. L’ex tronista di Uomini e Donne, mentre era in auto, ha deciso di sorpassare un veicolo davanti a lei. La persona alla guida, però, avrebbe iniziato a pedinarla tanto da cercare di mandarla fuori dalla carreggiata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

L’incidente per le’ex tronista di Uomini e Donne: ecco la dinamica

A rivelare il tutto ci ha pensato la stessa Serena Enardu con delle Stories di IG. L’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante sardo Pago, prossimo gieffino vip, qualche mese fa hanno partecipato a Temptation Island Vip 2. E proprio nel reality show delle tentazioni, durante il falò di confronto, hanno deciso di lasciarsi definitivamente.

Ma ritornando all’incidente, la donna, stanca di dover attendere quell’individuo alla guida davanti a lei ed essendo in ritardo per un appuntamento professionale, ha deciso di effettuare un sorpasso nel punto consentito. Successivamente, l’uomo nel veicolo dietro, ha deciso di iniziare a suonare il clacson avvicinandosi sempre più alla macchina della Enardu. Quest’ultima sul social ha detto:

“Quel pazzo mi ha “speronata”. Ha tentato in tutti i modi di mandarmi fuori strada, per fortuna ho mantenuto il controllo”.

La discussione, però è continuata, infatti l’uomo ha riempito di insulti Serena che già era innervosita di suo:

Serena Enardu: lo sfogo sul suo account IG

Serena Enardu, abbastanza arrabbiata, su Instagram ha sottolineato quanto non si stia bene in automobile e quanto sia complicato rimanere concentrati alla guida. Affermazioni quelle di quell’uomo che l’hanno ferita profondamente per via del tono cattivo usato contro di lei: