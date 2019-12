Paura per Barbara D’Urso: ‘grazie a Dio sono sana e salva’ (VIDEO)

Grande paura per Barbara D’Urso: ecco cosa è successo alla conduttrice

Nelle ultime ore, Lady Cologno ha dovuto superare un grande spavento. A rendere nota la notizia è proprio Barbara D’Urso, sui suoi profili social. Dopo un anno di duro lavoro presso gli studi di Cologno Monzese, la conduttrice televisiva è pronta per regalarsi qualche giorno di relax.

Questa volta per partire ha deciso di prendere l’aereo e non il treno. Nulla di strano se la presentatrice non avesse una grande paura di salire a bordo e viaggiare in ‘aria’. A quanto pare, però, è riuscita a superare la sua fobia atterrando direttamente nella sua amata Napoli.

Barbara D’Urso supera la sua più grande paura

Una grande paura e di sicuro un grande spavento quello che ha dovuto superare Barbara D’Urso nelle ultime ore. Questa volta, Lady Cologno ha deciso di viaggiare in aereo tentando di superare la sua più grande fobia di sempre. All’età di 63 anni, per la prima volta è salita a bordo ed è riuscita a stare seduta per circa un ora.

Anche se mostra sempre una grande forza e un grande coraggio, Barbara ha i suoi scheletri nell’armadio. Come si vede dal video postato su Instagram, la conduttrice insieme alla sua collega ed amica prima è tornata indietro decidendo di non partire e poi ci ha ripensato. (Continua dopo il video)

Arrivata nella cittadina partenopea, Barbara D’Urso ha pubblicato un’altra foto in accappatoio tranquillizzando i suoi follower.

Alla fine ce l’ho fatta!!! Sono atterrata sana e salva. Ma dove sarò?!? Provate ad indovinare!!!

Nuovo amore per la conduttrice?

Dopo un anno d’impegni, finalmente Lady Cologno può dedicarsi un pò alla sua famiglia. Barbara D’Urso in una recente intervista ha raccontato di voler trascorrere qualche giorno in compagnia dei suoi figli . Intanto, nelle ultime ore si sta facendo consistente anche un altro clamoroso gossip.

La presentatrice di Pomeriggio 5 che fino ad oggi si è sempre dichiarata single, avrebbe mentito. A smascherarla è proprio il suo corteggiatore Filippo Nardi che si è dichiarato apertamente a lei. L’ex gieffino sarebbe addirittura pronto per una convivenza ma Barbara non pare aver accettato la sua proposta.