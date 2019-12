Antonino Cannavacciuolo: quanto costa una cena nei suoi ristorante? Il prezzo è da capogiro

La nona stagione di MasterChef Italia con Cannavacciuolo

Dopo le feste natalizie, ovvero da gennaio 2020 su Sky Uno prende il via la nona stagione di MasterChef Italia. Nel frattempo sullo stessa rete stanno andando in onda le selezioni dei nuovi concorrenti e a giudicarli saranno tre personaggi d’eccezione: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, dopo l’addio del veterano Joe Bastianich.

Quanto cosa mangiare a Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo?

Senza ombra di dubbio Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più amati ed apprezzati della televisione del nostro Paese. Oltre ad essere giudice di MasterChef Italia, e conduttore di Cucine da incubo, il napoletano è reduce dal successo della sua nuova trasmissione, sempre in onda su Sky Uno.

Ma quanto costa mangiare nel suo lussuoso ristorante? Stiamo parlando della rinomata Villa Crespi, spesso mostrata nei programma di Cannavacciuolo. Il locale si trova sul Lago d’Orta ha ricevuto la prima stella Michelin nel 2003 e la seconda nel 2006. In più è stato eletto miglior ristorante al mondo dagli utenti di TripAdvisor proprio quest’anno. E se uno di voi volesse fare il pranzo o la cena di Natale o Capodanno, quanto dovrebbe sborsare?

Natale e Capodanno nel ristorante ed hotel di Antonino Cannavacciuolo

C’è da sottolineare che quello che si andrà a mangiare saranno tutte le pietanze che hanno reso Antonino Cannavacciuolo cosi famoso, quindi dei grandi classici ma anche delle novità.

Per quanto riguarda l’ultimo giorno dell’anno, ossia la notte di San Silvestro le cifre si aggirerebbero intorno ai 300 euro, bevande escluse. Mentre per quanto riguarda il Cenone o il pranzo di Natale i prezzi sono più modici, si parla di 190 euro sempre bevande escluse.

Se poi si è stanchi e non si vuole viaggiare, si può passare una romantica mini vacanza da tre notti in una delle suite dell’hotel il cui prezzo può arrivare fino a 1.339,50 euro a persona, ma sono compresi altri servizi come la colazione in camera e massaggio.