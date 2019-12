Elodie la combina grossa, fuori di seno davanti allo specchio: la cantante mostra più del dovuto [FOTO]

2019 da incorniciare per Elodie Di Patrizi

Il 2019 è stato un anno molto fortunato per Elodie Di Patrizi. Infatti l’ex allieva di Amici di Maria Filippi ha sfondato sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Infatti con due singoli ha raggiunto le vette delle classifiche italiane, inoltre ha trovato l’amore col noto rapper siciliano Marracash. Ovviamente la nota cantante non smette mai di stupirci.

Per il momento, essendo quasi Natale, la ragazza è in vacanza con la sua dolce metà. A dimostrarlo sono le numerose foto che i due artisti hanno condiviso sui loro rispetti profili Instagram. Di recente, infatti, la bella Elodie ha condiviso una Storia su IG che li mostra insieme mentre sono in viaggio in aereo. La cantante, inoltre, ha anche postato uno scatto in si fa vedere fuori di seno. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto alla bella artista.

Lo scatto sensuale di Elodie Di Patrizi e la reazione dei suoi seguaci di IG

Come accennato prima, Elodie Di Patrizi si è spinta oltre. La bella cantante ha condiviso uno scatto su Instagram lasciando tutti a bocca aperta. Con molta probabilità l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha scattato l’immagine davanti allo specchio di un bagno. Nello specifico l’affascinante Elodie si mostra in reggiseno: è una foto realizzata per un noto brand di intimo, di cui la cantante è diventata testimonial.

Infatti sia sul web, giornali, televisione e soprattutto cartelloni pubblicitari sparsi per le varie città la mostrano in mutandine e reggiseno. Mentre nello scatto in questione la fidanzata del rapper Marracash fa vedere le sue forme sode e molto naturali incantando il popolo del web. Ecco alcuni commenti dei follower:

“Troppo bona 😍.”; “Bellissima come sempre ❤”; “Ma quanto sei bella 😘😘”.

Un post che ha ottenuto migliaia di likes e tantissimi complimenti dai seguaci. Ecco l’immagine di cui parliamo: