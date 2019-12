Gravissimo lutto per Uomini e Donne: il Trono over piange per la tragica scomparsa [FOTO]

Lutto al Trono over di Uomini e Donne

Per alcuni anni è stato uno dei protagonisti assoluti del Trono over di Uomini e Donne, insieme alla storica dama torinese Gemma Galgani. Stiamo parlando di Giuliano Giuliani che tempo fa venne allontanato dal parterre senior direttamente dalla padrona di casa Maria De Filippi. Di recente lì’ex cavaliere è stato colpito da un gravissimo lutto. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La grave perdita della madre di Giuliano Giuliani

A rendere nota la triste notizia è stato lo stesso Giuliano Giuliani attraverso i suoi canali social. L’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne ha infatti perso da poco la sua adorata madre. Un dolore forte ed intenso che tutti coloro che ci hanno passato possono immaginare. Attraverso il suo account Instagram l’uomo ha commentato così la triste vicenda:

“Ciao mamma, mi sento morire dal dolore”.

Naturalmente noi della redazione di KontroKultura ci stringiamo al dolore dell’ex protagonista di U&D facendogli le nostre più sentite condoglianze. (Continua dopo la foto)

Il motivo del suo allontanamento dal parterre senior di Uomini e Donne

La frase scritta da Giuliano Giuliani è molto semplice ma nello stesso tempo non lascia spazio ad altre immaginazione. L’uomo per alcuni anni è stato protagonista del Trono over insieme a Gemma Galgani. Dopo tempo, però, è stato allontanato da Queen Mary per via di alcuni conflitti con la redazione di Uomini e Donne. L’ex cavaliere, infatti, aveva espresso degli elogi nei confronti di Maria De Filippi ma non negli autori del dating show Mediaset:

“Ringrazierò sempre Maria per l’opportunità che mi ha dato, è una donna straordinaria. La redazione però ti utilizza come un pacco, quando non servi più ciao”.

Affermazioni che gli costarono carissime, infatti subito dopo gli venne dato il ben servito e allontanato dal programma di Canale 5 che ha raggiunto la 22esima stagione.