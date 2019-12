Francesca Fialdini e Flavio Insinna tagliate dal palinsesto du Rai Uno: Mara Venier interrotta

Domenica In di Mara Venier in versione ridotta: ecco perché

Nella puntata in onda il 22 dicembre 2019, Mara Venier sarà costretta ancora una volta a chiude prima la sua Domenica In. Per quale motivo visto che nelle ultime settimane è già capitato ben due volte? In questa occasione la chiusura anticipata è dovuta alla messa in onda di Oltre la Supercoppa – Tra calcio e diritti umani.

Nel frattempo la moglie di Nicola Carraro ha fatto il suo debutto in prime time venerdì scorso col primo appuntamento de La Porta dei Sogni. Nonostante gli ascolti non sono stati molto esaltanti, le hanno comunque dato la possibilità di trionfare la serata contro la concorrenza. Ma i cambiamenti non sono terminati qui.

Da noi…A Ruota Libera di Francesca Fialdini e L’Eredità di Flavio Insinna non vanno in onda: il motivo

Ma non è finita qui, infatti alle 17.30 Francesca Fialdini non andrà in onda. A quanto pare il programma Da noi…A Ruota Libera sarà sostituito dalla finale della Supercoppa italiana di calcio tra la Juventus e la Lazio da Riad.

Ma non salterà solo il formato dell’ex conduttrice de La vita in diretta, purtroppo i telespettatori di Rai Uno dovranno fare un’altra rinuncia. Nella puntata di sabato 21 dicembre 2019, l’attore romano Flavio Insinna ha dato l’appuntamento al numeroso pubblico de L’Eredità a lunedì 23 dicembre:

“Vi ricordo che noi ci rivediamo lunedì alle 18.45 circa, minuto più minuto meno, sempre qui su Rai Uno”.

Per quale ragione questo annuncio? Ebbene sì, oltre a Domenica In in versione ridotta e la cancellazione di Da noi…A Ruota Libera della Fialdini, anche L’Eredità non andrà in onda. Il game show capitanato dal capitolino Flavio Insinna verrà sostituito dall’incontro di calcio valido per la Supercoppa italiana tra Juventus – Lazio da Riad.

La partita che terminerà qualche minuto prima dell’edizione delle 20 del TG1. Il programma di Mara Venier tornerà la settimana prossima con l’ultimo appuntamento di questo fortunato anno per la moglie di Nicola Carraro.