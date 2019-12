Paolo Ruffini sputa in faccia a Silvia Toffanin: “Iniziamo malissimo” (VIDEO)

Nel corso della messa in onda di ieri di Verissimo, tra i vari ospiti della puntata c’è stato anche Paolo Ruffini, il quale ha spiegato a Silvia Toffanin i dettagli della rottura con la sua compagna. Prima che l’intervista potesse incominciare, però. l’ospite si è reso protagonista di una gaffe davvero molto divertente.

L’attore e conduttore, in balia molto probabilmente delle emozioni per dover affrontare una tematica così privata, ha colpito la conduttrice con uno sputo. Naturalmente si è trattato di un incidente che, tuttavia, ha generato parecchio clamore. Vediamo qual è stata la reazione della padrona di casa.

La gaffe di Paolo Ruffini con Silvia Toffanin

L’ospitata di Paolo Ruffini nel salotto di Silvia Toffanin ha generato parecchio clamore. Tutti i telespettatori, infatti, erano ansiosi di capire cosa fosse successo tra lui e Diana Del Bufalo. Pochi istanti prima che l’ospite potesse incominciare ad argomentare la discussione, però, è accaduto un imprevisto. Il protagonista si è improvvisamente bloccato e, con fare alquanto imbarazzato, ha ammesso che gli fosse partito involontariamente uno sputo.

La conduttrice non ha potuto fare a meno di negare, sta di fatto che ha ammesso la cosa e si è educatamente pulita il viso con la mano. In seguito, la donna ha affermato ironicamente: “Incominciamo bene”. Paolo, in sua discolpa, ha chiarito a tutti gli spettatori che si fosse trattato solo di uno spiacevole incidente. Dopo una grossa risata da parte di tutti l’intervista è potuta finalmente cominciare.

La rottura con Diana Del Bufalo

Silvia Toffanin, infatti, ha chiesto a Paolo Ruffini di spendere qualche parola in merito alla rottura con Diana Del Bufalo e l’attore non ha potuto nascondere un po’ di rammarico. Il protagonista ha ammesso di essere consapevole di aver recato parecchio dolore alla donna, ad ogni modo, la situazione sembra irreparabile.

Quando la conduttrice gli ha domandato se fosse valutabile l’ipotesi di un ritorno di fiamma, l’attore ha ammesso che, a suo avviso, la sua compagna ci ha messo un punto davvero definitivo. Nonostante tutto, però, Ruffini ha speso solo parole positive per la sua ex compagna che, comunque, gli ha fatto trascorrere momenti di vita davvero preziosi e indimenticabili. (Clicca qui per il video completo)