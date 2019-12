Conoscete l’ex di Maria De Filippi? Ecco chi è il suo primo fidanzato

La vita privata della conduttrice di Uomini e Donne è da sempre sotto la lente d’ingrandimento. Malgrado i vari pettegolezzi, Maria De Filippi è riuscita sempre a tenere ‘nascosta’ la sua quotidianità. Oltre a proteggere il suo amore per Maurizio Costanzo, la presentatrice ha voluto tenere lontano dai riflettori in particolar modo Gabriele, suo figlio.

Nelle ultime ore una notizia che riguarda il suo passato sta incuriosendo i propri appassionati. Si tratta precisamente del suo ex fidanzato, che di recente è stato intervistato dal settimanale ‘DiPiù’.

Del passato di Maria De Filippi si sa ben poco. Prima di Maurizio Costanzo, però, la famosa conduttrice ha avuto un’importante relazione sentimentale. A svelare alcuni dettagli intimi di questa storia è proprio il suo ex fidanzato Paolo, conosciuto ai tempi del liceo. Attualmente, l’uomo è manager di una casa farmaceutica e ad oggi porta ancora un bel ricordo di Maria:

Adesso, anche se sono passati anni, il ricordo di Maria è ancora vivo dentro di me, tanto che mi commuovo quando la vedo in televisione.

Inoltre, Paolo ha precisato quanto Maria De Filippi che oggi vediamo davanti al teleschermo fiduciosa e soprattutto determinata, fosse in passato molto diversa.

“quando stava con me era una ragazza timida, con i capelli lunghi e castani, e non aveva mai dato un bacio in vita sua. Arrossendo lo diede a me, il suo primo amore.”