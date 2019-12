Avete mai visto il figlio di Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto? Ecco chi è Giovanni Maria

Senza ombra di dubbio una delle conduttrice più amate e professionali della televisione di Stato è Federica Sciarelli. Il suo volto ormai è associato a Chi l’ha visto?, il programma di Rai Tre che da anni si occupa di persone scomparse. Della vita privata della presentatrice si sa poco e niente, l’unica cosa certa è che ha un figlio, Giovanni Maria che ha 23 anni.

Come accennato prima, Federica Sciarrelli da molto tempo è alla guida di Chi l’ha visto?. Tuttavia l’artista di casa Rai ha sempre tenuto la sua vita privata sempre lontana dai riflettori.

A quanto pare dovrebbe essere single ma nel 1996 ha messo al mondo il suo unico figlio che ha avuto un figlio dal suo ex fidanzato, ovvero Giovanni Maria. In una recente intervista la donna ha confessato che a causa dei suoi numerosi impegni professionali, è diventata una mamma molto apprensiva:

“Anche se mio figlio ha 21 anni, non sto tranquilla finché non lo vedo rientrare a casa o almeno sento i suoi rumori. Infatti lui mi dice ‘Mamma, questo programma mi fa venire l’ansia’. Ha ragione, lo so che le mie reazioni possono sembrare eccessive, ma quanti genitori ospito in trasmissione che aspettano, invano, che i propri figli rientrino a casa?”.