Juan Luis smascherato lascia Uomini e Donne, era solo una scommessa: ecco le prove e gli screen shot

Juan Luis abbandonato Uomini e Donne, Gemma Galgani in una valle di lacrime

Nell’ultima puntata del 2019 di Uomini e Donne Juan Luis Ciano ha rivelato che tra lui e Gemma Galgani non c’è nessuna chimica. Quindi il cavaliere napoletano ha ammesso di non provare per la dama torinese, ragion per cui non le ha mai dato il fatidico bacio appassionato che la diretta interessata aspettava da settimane.

A quel punto in studio l’uomo è stato accusato da tutti i presenti di volersi approfittare dell’ingenuità della piemontese per ottenere maggiore popolarità. Dietro a queste accuse il dentista è fuggito via dal dating show di Maria De Filippi. In pratica il partenopeo se n’è andato, dichiarando di non essere l’uomo per la Galgani. È a quel punto che Tina Cipollari è corsa a consolare la sua nemica, chiedendo addirittura l’aiuto del medico di soccorrerla.

Juan Luis al Trono over di Uomini e Donne per una scommessa

Ma sarà davvero finita tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano? O le feste natalizie portare dei ripensamenti da parte del cavaliere napoletano? Per il momento sui canali social del dentista non è stato condiviso nulla di recente, ma una frase condivisa sulla sua presentazione Facebook sa di profezia:

“La vita è fatta di scelte, chi sceglie di perderti è perché non ha avuto il coraggio di viverti”.

Gli amici di Juan Luis Ciano lo smascherano

Ma c’è un’altra ragione per cui il Ciano avrebbe abbandonato il parterre senior e riguarda la paura di essere smascherato facendo brutta figura davanti tutta Italia. Infatti Gianni Sperti in studio ha detto che Juan Luis realizza delle serate in dei locali con tanto di locandine. E a proposito di locandine, su Facebook ne è spuntata una nella quale c’è scritto che Jaun Luis Ciano e una sua amica si dovevano esibire cantando per fare un omaggio al compianto Pino Daniele. E son stati proprio degli amici del napoletano a smascherarlo:

“Quello che conte e noi lo sappiamo, va avanti chi alza l’audience è ovvio. Se vai bene allungando il brodo vai avanti come una fiction può durare finché lo vogliono”.

Ecco le foto in questione: