Il Paradiso delle signore trama 30 dicembre: Federico fa una sorpresa a Roberta

Il Paradiso delle signore ritornerà ad essere trasmesso su RAI 1 a partire da lunedì 30 dicembre. La puntata in questione è molto attesa da parte dei telespettatori che, infatti, dovranno stare per una settimana intera senza poter apprendere cosa stia accadendo ai vari protagonisti della soap.

Nel corso del primo episodio successivo alle festività natalizie vediamo che i vari personaggi si prepareranno per la festa di fine anno. Roberta verrà spiazzata da una sorpresa da parte di Federico, mentre Marcello troverà un modo per avvicinarsi sempre di più alla giovane. Anche Luciano e Clelia si troveranno in una posizione alquanto scomoda.

Puntata lunedì 30 dicembre: la sorpresa di Federico

La puntata di lunedì 30 dicembre de Il Paradiso delle signore sarà avvincente specie per quanto riguarda l’amore. Roberta, ad esempio, sarà sempre più in confusione per le avances di Marcello. Intanto, però, Federico farà una sorpresa alla sua fidanzata e le farà recapitare una lettera. Tale gesto, però, non farà che confondere ulteriormente le idee della giovane commessa.

Clelia e Luciano, invece, si troveranno in una brutta situazione. I due torneranno a lavorare fianco al fianco e faranno sempre più fatica ad ignorarsi. La situazione, ovviamente, non farà affatto piacere a Silvia. Agnese e Armando, invece, saranno sempre più vicini. Il figlio e il nipote della donna, però, si preoccuperanno che in città possano girare strani pettegolezzi in merito. Per tale ragione, chiederanno a Marcello di andare a vivere con Armando.

Al Paradiso delle signore fervono i preparativi per capodanno

Il nuovo arrivato accoglierà di buon grado questa decisione specie perché in questo modo può stare ancora più vicino a Roberta. Nel frattempo, per tutta la durata della puntata del 30 dicembre de Il Paradiso delle signore ferveranno i preparativi per il cenone di fine anno, ma Umberto sarà turbato dai suoi affari. L’uomo non sarà disposto a rinunciare al denaro dei Brancia, proprio per tale ragione, deciderà di avvicinarsi sempre di più a Flavia.

Adelaide, dal canto suo, dimostrerà di avere un piano molto interessante allo scopo di perseguire gli obiettivi che si è prefissato suo cognato. La donna diventerà la mediatrice tra il nipote Riccardo e Achille Ravasi.