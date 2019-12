Gran Hermano Vip, l’inaspettato finale per Gianmarco Onestini

Inaspettato finale per Gianmarco

Qualche giorno fa si è conclusa l’ennesima edizione della versione spagnola del Grande Fratello Vip. Alcuni concorrenti sono noti al pubblico italiano, come Gianmarco Onestini. Il fratellino del tronista di Uomini e Donne è stato uno dei protagonisti assoluti della casa per via del suo flirt con Adara Molinero, una giovane madre che si è aggiudicata la vittoria.

Dato che era legata a Hugo Sierra, che ha reso padre da circa sei mesi, tutti hanno puntato il dito contro al ragazzo. Per fortuna c’è stato un lieto fine tra loro, dal momento che lei ha deciso di troncare con il compagno per stare con lui.

‘Ho sentito qualcosa nel petto, e con Hugo non lo sentivo’

L’inaspettato finale per Gianmarco ha lasciato tutti a bocca aperta. Molti davano per scontato che non sarebbe scoccata la scintilla tra i due ragazzi, poiché Adara ha una famiglia fuori dal contesto del reality. Gianmarco ha sempre cercato di nascondere i suoi sentimenti per rispetto della sua situazione, però è stato inutile.

Quando il conduttore l’ha accolto nello studio dopo l’eliminazione al televoto, ha avuto dei brutti modi al punto tale da farlo piangere. Ha ammesso di essersi innamorato. Non voleva creare dei problemi, ma allo stesso tempo non poteva negare questo sentimento. In sua difesa è intervenuto Luca Onestini che, come sempre, lo sostiene contro le critiche e gli insulti.

Anche nella casa del Gf italiano ha fatto lo stesso, dato che Barbara D’Urso non gli dava la giusta considerazione. Probabilmente per questo motivo non è mai stato invitato dalla produzione tra gli ospiti delle serate delle dirette. Per quanto riguarda la storia con Adara, Luca ha ammesso di essere preoccupato. Crede nell’amore che Gianmarco prova, però teme che non riesca a gestire tutto ciò che dovrà affrontare nella vita di tutti i giorni.

La dichiarazione di Luca

Se Gianmarco è preso dalla nuova relazione, Luca si dichiara sempre più innamorato di Ivana Mrazova. Grazie alla modella ucraina, ha dimenticato Soleil Sorge, la corteggiatrice che gli fece perdere la testa anni fa. Quando entrò nella casa, lei decise di lasciarlo per Marco Cartasegna.

Ivana, invece, era fidanzata con un imprenditore e solo dopo terminato il reality gli ha detto addio. Dopo pochi mesi Luca e Ivana sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Lui ha dichiarato di voler prima conseguire la laurea, dopodiché sarà pronto per il grande passo.