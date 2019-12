Una Vita spoiler prossime settimane: Lucia accetta di sposare Samuel a una condizione

Le puntate delle prossime settimane di Una Vita saranno davvero molto interessanti, specie per quanto riguarda il triangolo amoroso tra Lucia, Telmo e Samuel. Finalmente, infatti, dopo numerosi intrighi e colpi di scena, l’Alvarado deciderà di prendere una decisione alquanto estrema.

In un primo momento, la ricca ereditiera si avvicinerà moltissimo a Telmo, al punto che i due si lasceranno andare alla passione. Successivamente, però, la giovane sarà spinta dal sacerdote a decidere di sposare il suo rivale, ovvero, Samuel. La giovane, però, accetterà la proposta ad una sola condizione.

Una Vita: Lucia e Telmo diventano pericolosi

I colpi di scena non mancheranno certamente ad Una Vita nel corso delle prossime settimane. La povera Celia si ammalerà gravemente e Felipe, pur di rimanerle accanto, finirà per venire contagiato dalla stessa infezione. Lucia sarà disperata e proverà a trovare sollievo e conforto in Padre Telmo. I due si avvicineranno in un modo parecchio pericoloso, al punto da arrivare a scambiarsi un bacio appassionato.

Samuel, dal canto suo, comprenderà la gravità della situazione e deciderà di rivolgersi a Fra Guillermo per far in modo che convinca Telmo a tornare sulla “retta via”. Il machiavellico piano dell’Alday porterà i suoi frutti. Colmo di sensi di colpa, infatti, il sacerdote deciderà di allontanare definitivamente la giovane Lucia. Samuel, allora, approfitterà della sua debolezza per farle nuovamente la proposta di matrimonio.

Spoiler prossime settimane: l’inaspettata decisione dell’Alvarado

La giovane, pur di porre frettolosamente fine alla sua storia con Telmo, deciderà di accettare l’invito di Samuel a diventare sua moglie. Gli spoiler delle prossime settimane di Una Vita, però rivelano che Lucia non sarà affatto felice e cosciente al cento per cento della sua decisione.

Ad ogni modo, un po’ per ripicca nei confronti di Telmo, dirà a Samuel di accettare la proposta ad una sola condizione, ovvero, a patto che dopo le nozze i due lasceranno Acacias. La donna, dunque, non vorrà altro che lasciare il paesino e gettarsi alle spalle tutto quello che è accaduto negli ultimi tempi, ma ci riuscirà davvero? Intanto ci sarà il Priore Espineira che proverà a mettere i bastoni tra le ruote a Samuel e al suo piano di accaparrarsi l’eredità dell’Alvarado.