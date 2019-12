Uomini e Donne, il gesto inaspettato dell’ex tronista Andrea Zelletta

Il gesto inaspettato

Nelle ultime ore sui social sta circolando un video che ha come protagonisti Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. I due sono fidanzati da quasi un anno e si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. Nonostante la presenza di altre belle pretendenti, Natalia è riuscita a conquistare il suo cuore.

Nessuno avrebbe scommesso sulla loro storia d’amore, dato che lui ha avuto un comportamento inopportuno durante il percorso del trono. Alla fine non solo sono andati a convivere, ma hanno grandi progetti per il loro futuro. L’altra sera sono stati invitati a un evento importante, così Andrea ha approfittato del momento per farle un regalo.

L’anello di fidanzamento

Il gesto inaspettato ha commosso tutti i presenti, soprattutto Natalia. Quest’ultima quando ha visto l’anello, non è riuscita a trattenere le lacrime dalla gioia. All’inizio pensava che si trattasse di uno scherzo, però poi ha capito che si trattava dell’esatto opposto. Il romantico momento è stato ripreso da uno degli invitati della serata che non ha esitato a condividerlo sui social. Loro dimostrano che il vero amore può nascere anche davanti alle telecamere.

Il programma di Maria De Filippi, purtroppo, non sta passando un bel periodo a causa di coloro che decidono di partecipare per solo business. Basta ricordare Sara Affi Fella che scelse Luigi Mastroianni, ma in realtà era ancora legata a Nicola Panico. Havier Fernandez decise di corteggiare Sara Tozzi, però si scoprì che era impegnato sentimentalmente a un’altra donna.

Per fortuna non tutti cercano la fama, bensì una persona con la quale vivere una favola. Quando Andrea ha fatto il suo ingresso nello studio, Natalia stava per Ivan Gonzalez. E’ bastato uno scambio di sguardi per capire che tra loro sarebbe nato qualcosa di importante e così è stato. Per quanto riguarda il matrimonio ne hanno parlato senza concretizzare nulla perché hanno altri obiettivi da realizzare.

Teresa e Andrea

Come Andrea, anche l’ex collega Teresa Langella sta vivendo la sua favola con Andrea Dal Corso. Attualmente convivono a Milano. Sono molto uniti e spesso pubblicano delle foto e dei video inerenti alla loro quotidianità. L’ex tronista, per esempio, si riprende mentre si cimenta nelle faccende domestiche. Andrea, invece, mostra ai fan le serate che trascorre sul divano con la sua dolce metà.