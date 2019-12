Il Segreto trame spagnole: Francisca muore? Viene ritrovata priva di sensi

Le trame spagnole delle prossime puntate de Il Segreto rivelano un colpo di scena inaspettato. Nel corso della prossima settimana, che va dal 23 al 27 dicembre, i telespettatori iberici assisteranno ad un evento molto interessante che riguarderà Francisca.

La dark lady di Puente Viejo si troverà segregata a casa della Marchesa, le sue condizioni di salute, però, incominceranno a peggiorare drasticamente. Antonita, la domestica di casa, si mostrerà particolarmente preoccupata per le sue condizioni di salute e, effettivamente, non si sbaglierà.

Il Segreto: Antonita preoccupata per Francisca

Se in Italia la Montenegro sta continuando a comandare per le vie di Puente Viejo, completamente diversa è la situazione in Spagna. Stando a quanto emerso dalle trame spagnole de Il Segreto, infatti, pare che la donna potrebbe morire da un momento all’altro. Durante la sua segregazione a casa della Marchesa Isabel, la donna incomincerà a stare molto male. Le sue condizioni di salute peggioreranno al punto che la dama dirà ad Antonita di avere paura ad addormentarsi dal momento che teme di non svegliarsi più.

La Montenegro, inoltre, in preda ad un momento di sconforto, paleserà la volontà di farsi visitare da un medico. Antonita rimarrà spiazzata e spaventata dalle parole della donna, per tal emotivo si rivolgerà a Dolores per chiederle consiglio su come agire. Quest’ultima, comprendendo la gravità della situazione, le consiglierà di assecondare la volontà della Montenegro.

Trame spagnole: la Montenegro perde conoscenza

Prima che questo accada, però, le trame spagnole de Il Segreto svelano che accadrà un altro triste colpo di scena. Ignacio, infatti, rivelerà a tutta la famiglia un inaspettato retroscena su Pablo e Carolina. I due non possono avere una storia in quanto legati da un legame di sangue.

Tornando a Francisca, invece, vedremo che la domestica troverà la donna riversa sul pavimento della villa e priva di sensi. Non sapendo cosa fare, dunque, la donna chiederà aiuto a Tomas, figlio di Isabel che, in tale occasione comprenderà che la dark lady è stata prigioniera sotto il suo stesso tetto. Cosa accadrà alla signora di Puente Viejo? Donna Francisca perderà davvero la vita sparendo per sempre dalla soap opera oppure no? Lo scopriremo nelle prossime puntate in onda in Spagna sul canale Antena 3.