Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche è in crisi con Daniele Schiavon

Giulia è in crisi con Daniele?

Giulia Quattrociocche è stata una delle troniste di Uomini e Donne. Dopo l’inaspettata scelta di Alessandro Zarino, il pubblico di Maria De Filippi ha assistito a un altro colpo di scena. In pratica la giovane romana ha ammesso di sentire qualcosa di forte per uno dei corteggiatori.

Non è riuscita ad rispettare i tempi prestabiliti, dunque ha scelto di punto in bianco Daniele Schiavon. Nel giro di poco tempo sono andati a convivere, mettendo a tacere coloro che non avrebbero mai scommesso sul loro amore. In questi giorni sono al centro del gossip per un’ipotetica crisi. Per questo motivo hanno compiuto un gesto che ha tolto ogni tipo di dubbio.

‘Volevo dirti che ho smesso di toccare il letto vuoto, adesso mi giro e abbraccio te’

Giulia e Daniele sono in crisi? I fan possono stare tranquilli, dato che sono sempre più innamorati l’uno dell’altra. Ultimamente non sono apparsi insieme sui social, così molti si sono posti delle domande. I più precipitosi hanno parlato di problemi di coppia, però tali supposizioni sono risultate prive di fondamento.

E’ stato Daniele a smentire questo pettegolezzo infondato con la pubblicazione di un video sul suo profilo Instagram. Nel video mostra di essere in un locale insieme alla fidanzata. In quella circostanza si sono abbracciati e baciati a lungo, con una canzone romantica di sottofondo. All’inizio Giulia non era d’accordo a esporsi in questo modo, poiché ha sempre detto di non gradire i social.

Anche se preferisce non rendere pubblica la sua vita privata, ha voluto fare una romantica dedica al suo fidanzato. Il loro amore dimostra che l’amore può nascere anche in un programma televisivo. Purtroppo il programma sta perdendo credibilità a causa di alcuni partecipanti. Per fortuna non tutti vogliono solo la popolarità, ma anche una persona con la quale fare progetti di vita.

Dopo Giulia arriva Sara

La 28enne Sara Shaimi, un’assistente di volo di Rieti, è la nuova tronista. Non del tutto estranea al mondo dello spettacolo, quindi non sono mancate le polemiche. Iscritta all’agenzia di moda ModelManagement, ha vinto il concorso di bellezza Miss Alto Lazio 2014. Nonostante tutto si spera che non sia interessata principalmente al business. I fan di UeD sono stufi dei percorsi privi di sentimenti.