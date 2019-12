Selvaggia Lucarelli torna a far discutere con un post “Il Natale è come le droghe” e Sallusti “lo querelo”

Selvaggia Lucarelli pubblica un post “Il Natale è come le droghe” il web è dalla sua parte

Selvaggia Lucarelli ritorna sui social. Sembra che il giudice del programma Ballando con Le Stelle e giornalista de Il Fatto Quotidiano abbia condiviso un post sul Natale. In prossimità delle feste natalizie, infatti, tutti siamo molto presi da tante cose da fare, ma Selvaggia fa una delle sue riflessioni questa volta veritiera sulla festa del Natale.

“Il Natale è l’unica festa che amplifica tutto, come le droghe”.

I conflitti delle famiglie diventano motivo di rappresaglie, le mancanze sembrano diventare grandi vuoti, l’essere sereni essere perenne felicità. A Natale nulla si può ignorare. per questo motivo che alla Lucarelli non sono mai piaciute le feste di Natale né a quanto pare le droghe. Sostiene che ci si sente già tutto troppo, sono una grande condanna.

Le sue parole hanno trovato in accordo tantissimi dei suoi follower che le hanno risposto, di aver ragione, di essere vero. Però c’è anche chi gli risponde che questa forse è la prima volta in cui si trova in accordo con lei.

Sallusti afferma che: “Lucarelli accecata dall’invidia per le donne belle e che hanno successo”

Negli ultimi giorni Selvaggia Lucarelli ha avuto uno scontro mediatico con Alessandro Sallusti, il direttore de Il Giornale, perchè l’avrebbe criticata a causa di un post rivolto alla lite avuta tra la conduttrice Barbara D’Urso e il giornalista Vessicchio durante la trasmissione Live – Non è la D’Urso.

Sallusti ha dedicato un articolo a Selvaggia Lucarelli dove ha scritto di essere “moralista delle lobby del Fatto Quotidiano”, ma anche “esperta di zocc*laggine o di giornalismo”. il direttore, no si è limitato a scrivere solo queste parole, ma ha continuato ad infierire: sostenendo che la Lucarelli, come tante signore, è accecata dall’invidia che prova nei confronti di donne molto belle e che hanno un certo successo.

Sallusti e le offese contro Selvaggia Lucarelli

Sallusti cita i vari programmi fatti dalla Lucarelli ossia: dopo, l’Isola dei famosi, La Fattoria, e tanti altri programmi di gossip di basso livello, non è riuscita a diventare né la Parietti ne Maria De Filippi, ne Barbara D’Urso.

Quindi si è accontentata di dover fare la giurata a Ballando con le Stelle; ha voluto provare con i social, sperando di diventare come la Ferragni; a teatro con le comparsate ma purtroppo non è diventata neppure come Ottavia Piccolo; è nota pure per avere messo sul web un video hard privato di Belen Rodriquez.