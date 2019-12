Giacomo Urtis per Natalesi è regalato una schiena nuova, “Stai diventando come il Ken Umano” (FOTO)

Giacomo Urtis si è regalato una schiena nuova per Natale: la fotografia dopo l’intervento ed i commenti dei follower

Giacomo Urtis si è fatto un bel regalo una nuova schiena. Se a Natale sotto l’albero solitamente si trovano: calze, pigiami e copertine per stare belli caldi sul proprio divano, lui ha ben pensato in grande e si è regalato “dei pezzi di corpo belli freschi di chirurgia”.

Urtis scrive un post dove dice ai suoi follower, che per alcuni giorni non lo vedranno inquadrato nelle sue stories, perché a Natale si è regalato una nuova schiena. Ma passata qualche settimana gli farà vedere gli ottimi risultati!

Anche voi vi regalereste per Natale qualcosa di nuovo per il vostro corpo?”,

scrive tra i commenti pubblicando una sua foto con il dorso bendato dalle garze.

“Quello che conta è che tu sia in buona salute. Buon Natale”,

gli postano tra i commenti. Altri invece, lo supplicano di non strafare altrimenti farà la fine di Rodrigo, ossia il Ken Umano che ha reso il suo fisico una specie di “porto sicuro” nei riguardi della chirurgia e di ogni ritocco di sorta, diciamo invadente. (Continua dopo la foto)

Tra i vari commenti postati c’è un pò di tutto: del tipo che fosse molto o bello prima ora sta assomigliando molto di più all’uomo Ken, ci si chiede il perché. Le sue repliche sono:che regalarsi delle cose belle come una parte del proprio corpo aiuta il buon umore, e che non vede l’ora di assistere al risultato finale, che sarà sicuramente meraviglioso.

Molti follower sono dalla sua parte, sostengono che ad oggi non abbia mai commesso errori. Qualcuno invece, svela cosa vorrebbe come regalo di Natale: “Magari una bella rinoplastica, ma intanto proveranno col rinofiller e questo sarà il suo regalo. Tantissimi quindi i commenti fatti a causa del post della sua nuova schiena, di certo le offese non sono mancate. Tipo: quando si sarebbe regalato un nuovo cervello. La notizia inizialmente era anche stata condivisa da Dagospia.

L’irriverente Alberto Dandolo, postando una foto di Urtis ha scritto che il soggetto nell’immagine era il figlio gay di Ronn Moss o Giacomina Urtis con schiena rifatta, se fosse la Urtis era venuta molto bene.