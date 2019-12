Justin Bieber, scatto hot con Hailey Baldwin: bebè in arrivo?

Justin Bieber ed Hailey Baldwin provocanti sui social: i fan ci leggono un significato nascosto

Qualcuno ancora non riesce a farsene una ragione che tra Justin Bieber e Selena Gomez non ci sia stato il lieto fine. Prima o poi, comunque, dovranno capacitarsene perché le pop star internazionali hanno preso da anni rette parallele, probabilmente mai più destinate ad incrociarsi. Il cantante canadese sta una favola con Hailey Baldwin e ogni occasione è buona per dedicarsi messaggi teneri sui social.

Inoltre, a metterci un po’ di pepe nella loro storia, sempre attraverso in rete condividono materiale ‘bollente’. La foto qui sotto riportata ritrae Justin Bieber con le mutande in primo piano e l’elastico a gridarne il marchio. In apparenza, quindi, la più delle classiche marchette pubblicherebbe.

Propositi di famiglia

L’hashtag sarebbe lì, a confessarne la finalità commerciale. Eppure, nell’immagina pubblicata sul proprio profilo Instagram, non invito a comprare qualsivoglia articolo. Calda, caldissima la reazione dei fan di Justin Bieber, scatenati sotto nella sezione commenti. Il leitmotiv è uno solo: “Family goals”.

Che pensino ad un figlio? Nei piani degli innamorati c’è un bebè? Chissà. Di sicuro la foto ha mandato in delirio i follower, sempre rimasti dalla parte del cantante, anche durante le disavventure professionali e i guai con la legge. Per immortalare sé stesso (e la propria biancheria firmata) l’artista ha voluto coinvolgere la dolce metà.

Justin Bieber: abbraccio tenero… in mutande

A corredo della fotografia Justin rimane decisamente più sul vago: quest’anno è il suo regalo. Così riporta la didascalia di un’immagine in bianco e nero, in cui il ragazzo appare di schiena, senza maglietta e con i pantaloni abbassati il giusto di lasciar intravedere le mutande.

Teneramente Justin Bieber abbraccia Hailey, modella e nipote del noto attore Alec Baldwin. In realtà della ragazza si intravedono pochissimi particolari: solo gli occhi, puntati sopra la spalla del marito, poi le mani, avvinghiate insieme alle gambe ai suoi fianchi.

L’immagine è intima e colma d’amore. Belli, giovani e innamorati incarnano il prototipo di coppia moderna. Seguiti da milioni di follower, un eventuale figlio farebbe felici tutti quanti. Beh, forse eccetto Selena…