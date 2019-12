Cristina Chiabotto incinta? I dettagli (e una mezza conferma) lo rivelano

Cristina Chiabotto in dolce attesa di Marco Roscio? Le foto infondono il sospetto

Chi ha tempo non aspetti tempo. Convolati a nozze appena tre mesi fa, Cristina Chiabotto e Marco Roscio vivono un periodo meraviglioso. Sembrano il ritratto della felicità negli scatti pubblicati sul settimanale Oggi, beccati dai paparazzi mentre scherzano amabilmente. Sono palesemente felici di essersi uniti in matrimonio e forse una grande arrivo li travolgerà fra pochi mesi. Difatti, la rivista diretta da Alfonso Signorini avvertono i presagi di una dolce attesa.

A lasciarlo supporre il ventre arrotondato sotto il piumino invernale della soubrette, un chiaro segno secondo chi scrive di voler nascondere qualcosa ai paparazzi. Un meraviglioso segreto. Il piccolo lo avrebbero concepito in luna di miele questo passato autunno.

Nelle immagini Cristina Chiabotto e Marco si abbracciano sorridenti: lei sembra essersi definitivamente lasciata alle spalle il recente scandalo su presunte irregolarità fiscali. Anche i suoi sostenitori sui social network sostengono di vederli davvero entusiasti. E sono certi: la famiglia si allargherà presto! Nei prossimi giorni darebbero la favolosa notizia. Andrà effettivamente così? Gli ammiratori incrociano le dita…

L’amore dopo Fabio Fulco

Mai come a Natale si sente il bisogno di calore umano e chi ne può dare più che un figlio? Il coronamento del sentimento tra Cristina Chiabotto e Marco Roscio, manager torinese, avverrebbe a stretto giro. Sin dal primo giorno i due hanno bruciato le tappe, convolati all’altare lo scorsi 21 settembre dopo un fidanzamento di un anno.

La presentatrice e valletta ha conosciuto Roscio, una volta tramontato il rapporto con l’attore Fabio Fulco, andato avanti dieci anni e concluso in mano malo modo nel 2017.

Cristina Chiabotto: luna di miele a Formentera

Pur sofferente della rottura, Cristina ha presto trovato consolazione, riscoprendosi infelice in coppia con il suo Marco. La love story avverrà con una cerimonia solenne nella chiesa di Sant’Uberto, a Venaria Reale, in provincia di Torino. Gli innamorati si sono dunque recati in luna di miele nell’isola di Formentera, in Spagna. Resta giusto da ricevere la conferma ufficiale, tuttora attesa. Ed è forse arrivata con il seguente post, soprattutto un passaggio: non ci passa più dalle porte. Che vorrà dire?