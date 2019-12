Michelle Hunziker non trattiene la gioia: la splendida notizia

Michelle Hunziker condivide la gioia insieme ai fan

Nonostante le sue origini siano svizzere, Michelle Hunziker è anche italiana. Il pubblico televisivo la adora, oltre che per la sua bellezza e professionalità, per la simpatia. In qualsiasi circostanza sa sempre dimostrarsi all’altezza del compito, pure nelle sfide impervie. E, a differenza di altre note personalità dello spettacolo, evita accuratamente ogni rapporto con gli hater. Le critiche preferisce smentirle sul campo, in una carriera costellata quasi solo da successi.

Il 2019 ha sicuramente impegnato parecchio Michelle Hunziker. Confermatissima nel secolare Striscia La Notizia, sempre su Canale 5 ha preso la guida di diversi nuovi progetti tv, in primis Amici Celebrities ed All Together Now.

Proprio la seconda edizione del secondo show, presentato con il simpatico rapper J-Ax, sta imperversando sui palinsesti del Biscione in queste ultime settimane. Insomma, il riposo pare quasi un optional! Ed è anche per questo che, giusto qualche ora fa, la Hunziker non ha potuto fare a meno di trattenere la propria gioia.

Campionessa nel lavoro e nella vita

Più di qualunque altra incarna la precisione elvetica e la passionalità ‘nostrana’. Sempre sorridente in video, qualche giorno fa ha confessato un passato terribile, finora tenuto nascosto. Ben prima di conoscere i futuri mariti, Michelle Hunziker visse una relazione malata con un uomo, violento nei suoi confronti.

Brutti ricordi trasformati in virtuosismo. Difatti, oggi segue le donne vittime di violenza con la propria associazione. Loro vengono aiutate e si sentono capite, lei ricambia le tante soddisfazioni regalatele dalla vita. Impegnata spesso su schermo, in prossimità del Natale Michelle ha ricevuto una splendida notizia ed è felicissima.

Michelle Hunziker: ottime nuove

Proprio così. La Hunziker ha una fantastica notizia da condividere insieme ai fan, che la seguono attraverso i social network. Attualmente si trova infatti in vacanza. Durante queste due lunghe settimane di feste, pure la bellissima moglie dell’imprenditore Tomaso Trussardi sarà a casa a godersi gli affetti cari.

Insomma, un break con i familiari con i i quali recuperare le forze, in vista dell’anno nuovo. In compagnia pure dei suoi fedeli amici a quattro zampe (ha due cagnolini!), è pazza di gioia.