Caterina Balivo, un Babbo Natale mai così sexy: che scollatura!

Caterina Balivo appare sui social vestita da Babbo Natale super sexy

Un ‘duro’ lavoro ma qualcuno lo deve pur fare. Ogni giorno Caterina Balivo tiene compagnia ai telespettatori con il suo contenitore pomeridiano Vieni da Me, in onda su Rai Uno, dove celebri personaggi le fanno visita, tra giochi e interviste-confessione. L’ex concorrente di Miss Italia è una colonna portante nei palinsesti.

Pur di conservare spazio sul piccolo schermo è dovuta scendere a compromessi con il marito, Guido Maria Brera. Difatti, non abitano più insieme a Milano (dov’è rimasto lui, per occuparsi degli impegni professionali di scrittore e imprenditore). Dal lunedì al venerdì è infatti impegnata a Roma con lo show sulla rete ammiraglia.

Coraggio e simpatia

Inoltre, Caterina Balivo ama tenersi in contatto con i sostenitori pure attraverso i social, Instagram nello specifico. Il canale viene continuamente aggiornato. Foto e video ritraenti momenti in famiglia e dietro le quinte. Di tanto in tanto la bella conduttrice partenopea ama, però, sorprendere gli ammiratori.

Ad esempio, nelle scorse ore Caterina Balivo ha condiviso una fotografia certamente non passata inosservata, in versione natalizia con tanto di doni. Ma i follower sono rimasti colpiti dal look. Un abito corto che pone in bella luce le meravigliose gambe… e pure altro!

Natale sta per arrivare, la ‘stagione’ dei regali! E qualora non abbiate ancora fatto shopping, ci pensa Caterina Balivo a ricordarvelo. In un modo senz’altro atipico. La vediamo infatti portare un abito corto, arricchito da interni color oro. E se non vi basta, beccatevi la scollatura, anche perché diciamolo tranquillamente: gli occhi cadono proprio lì!

Caterina Balivo molla i freni inibitori

Le immagini parlano forte e chiaro: Caterina è davvero in forma fisica smagliante. Nello scatto condiviso sulla propria pagina appare semplicemente una favola, vestita in abito rosso. Un capo in grado di mettere opportunamente in risalto le forme statuarie, e ancor più le gambe perfette.

E pensare che in passato, come confessato in una recente intervista concessa a Grazia, la donna faticava ad accettarsi fisicamente. Da ventenne vedeva le altre migliori in tutto, finché la conoscenza del marito le ha infuso sicurezza.