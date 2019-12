Gianmarco Onestini, la nuova fiamma Adara: “Lo avrei comunque lasciato”

Gianmarco Onestini, la neo fidanzata Adara Molinero confessa: avrebbe mollato il precedente compagno anche senza conoscere lo studente italiano

Al cuore non si comanda. E così, nonostante le innumerevoli polemiche piovute durante il Grande Hermano (l’equivalente spagnolo del nostro Grande Fratello) in versione Vip, la fresca vincitrice Adara Molinero ha riabbracciato Gianmarco Onestini, scaricando il suo compagno, Hugo Sierra.

La modella iberica ha deciso di vivere la nuova love story. Nello studio pochi minuti dopo la proclamazione spiega: Gianmarco Onestini non ha compromesso la precedente relazione. Nell’esperienza vissuta davanti alle telecamere si è accorta di non provare davvero amore per l’ormai ex fidanzato.

Semmai le emozioni nella Casa hanno dato avvio a una rottura prima o poi inevitabile. Una svolta poco gradita al grande pubblico, anche per un motivo: dall’unione tra Adara e Hugo è nato un figlio, Martin. Appena sei mesi fa sono diventati genitori.

Una scelta di cuore

La Molinero, incurante delle sicure reazioni negative, ha preferito ascoltare il proprio cuore e, poco prima di vincere il Grande Hermano Vip, ha chiesto di incontrare Gianmarco Onestini nella Casa e lo ha baciato. Pure senza di lui – ha confessato – Hugo lo avrebbe ugualmente mollato. La loro love story era destinata a concludersi.

Se Adara è felice, i genitori hanno preferito astenersi dal professare commenti sulle recenti vicende. Helena e Luis Suaz, rispettivamente madre e padre della giovane, non hanno nascosto disappunto. Inquadrato più volte durante la finale del reality con espressione cupa, l’uomo si è rifiutato di difendere pubblicamente la figlia Gianmarco Onestini.

In diverse occasioni il presentatore ha provato a coinvolgerlo in una discussione, invano. Helena, al contrario, le ha consigliato di prendersi del tempo per riflettere. Rinchiusa per troppo tempo, le converrebbe secondo il genitore dedicare del tempo unicamente a sé stessa.

Gianmarco Onestini non l’elemento decisivo

Se si va a ripescare le foto pubblicate da Adara sul suo profilo Instagram prima di entrare nel popolare show iberico, il sentimento nutrito verso Hugo Sierra appariva forte e strutturato. In un’immagine postata lo scorso anno definiva l’allora compagno il suo tutto.