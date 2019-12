Oroscopo Paolo Fox 23 dicembre: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 23 dicembre riporta notizie abbastanza piacevoli per alcuni segni zodiacali. I nativi della Vergine dovranno tenere sotto controllo le parole, mentre per lo Scorpione sarà una giornata agitata. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di lunedì per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 23 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Avete bisogno di fare il punto della situazione. Anche se Venere ha iniziato un transito importante che favorisce i sentimenti, per il lavoro ci sono ancora molti dubbi. Non prendetevela, molti problemi saranno risolti nell’anno nuovo.

Toro – Siete presi da tante cose e per tale motivo siete in ritardo su alcune faccende natalizie. Sta per arrivare un anno di grandi progetti, se oggi qualcuno cerca di ostacolarvi vi arrabbierete molto. Da qualche tempo avete bisogno di verifiche sia nelle amicizie che in amore.

Gemelli – Nel corso del 2019 qualche questione economica è andata male, ora avete bisogno di recuperare. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di stare lontani dalle polemiche fino a mercoledì. Alcuni non potranno dedicarsi alla famiglia perché presi dal lavoro.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – L’aria di Natale rende tutti più buoni, è proprio in queste giornate dovreste ritrovare gli affetti più cari. Questo vale soprattutto per chi non ha una famiglia o un punto di riferimento amoroso. In fin dei conti, la settimana parte bene e i prossimi due giorni saranno speciali.

Leone – Giornata importante, avete bisogno di energia. Lunedì e martedì sono giornate vivaci, mentre mercoledì sarà più tranquilla. Avete bisogno di serenità, di famiglia e di buoni pensieri per la testa. Se dovete affrontare dei chiarimenti in amore, meglio parlare entro venerdì. È tempo di cambiare aria.

Vergine – Questa è una settimana in cui dovete avere pazienza. Molti non sono legati a questa festività natalizie, preferiscono non farsi coinvolgere in queste emozioni. Tenete sotto controllo le parole perché potreste discutere con qualcuno.

Previsioni di lunedì 23 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Finalmente aprite le porte all’amore. Questa è una giornata intensa e lo è fino a mercoledì, avrete un bel periodo da trascorrere in famiglia. Le relazioni tornano a intrigarvi. Potete costruire qualcosa di importante per il vostro futuro.

Scorpione – In queste due giornate, lunedì e martedì siete molto agitati nonostante la Luna sia nel vostro segno. Pare che le cose vadano male e avete l’impressione che qualcuno sia contro di voi, ma vi sbagliate. La giornata di Natale è protetta ma fino ad allora evitate di mettere la carne a cuocere.

Sagittario – State per vivere nuove ed importanti emozioni. Settimana utile almeno fino a giovedì con la Luna che transita nel segno proprio il giorno di Natale. Magari riceverete un grande regalo come la libertà di pensiero e di azione. Creatività e fertilità in arrivo.

L’oroscopo di Paolo Fox del 23 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questa settimana, le stelle favoriscono grandi progetti. Qualcuno potrebbe essere in crisi nel lavoro ma dovete verificare come stanno le cose. Se avete un ruolo importante, qualcuno potrebbe essere geloso. In questo momento dedicatevi all’amore che può tornare vincente.

Acquario – È una stagione di forti emozioni, le giornate natalizie sono favorevoli. Con Venere nel segno significa sentirsi innamorati, fare nuovi programmi e vivere sensazioni speciali. I prossimi tre giorni saranno importanti anche per le amicizie e per gli incontri.

Pesci – Quando arriva il Natale molti si sentono soli e isolati. Pensate al passato, a qualche anno fa quando c’erano persone care che adesso non ci sono più. La malinconia è una grande qualità ma può diventare di peso se si esagera. Dovete accettare solo le cose che si possono realizzare e non quelle impossibili da avere.