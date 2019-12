Cristiana Capotondi, il compagno: “Periodo di castità perché…”

Cristiana Capotondi: il compagno Andrea Pezzi, con cui fa coppia fissa dal 2006, spiega perché in passato abbiano deciso di osservare un periodo di castità

Tra le coppie più salde dello spettacolo italiano, Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi meritano una menzione speciale. I due, coppia fissa dal 2006, non hanno mai dato segno di crisi, malgrado abbiano anche osservato in passato un breve periodo di castità.

Cristiana Capotondi è un volto ben noto al pubblico italiano. Protagonista in numerose pellicole e fiction tivù, la ragazza si trova attualmente impegnata nella serie Ognuno è Perfetto, la cui quinta puntata andrà in onda questa sera. Se nella carriera si butta sempre in nuove avventure, nel privato punta sulla fedeltà

Sono quasi quattordici anni che tra lei e l’ex veejay di MTV prosegue l’idillio. Intervistato dal programma televisivo Roma InConTra, Andrea Pezzi ha spiegato perché lui e la dolce metà abbiano deciso di rispettare un periodo di astinenza parecchi anni fa.

L’episodio decisivo

Durante una cena, Cristiana Capotondi ci restò male perché una donna più grande di lei l’aveva dialetticamente messa in crisi. E allora lui le spiegò: non era fortunatamente bella come lei e aveva dovuto capacitarsene, affinando le abilità oratorie.

Questo piacevole episodio, occorso quando lei aveva 26 anni e l’altra donna 40, fede assumere a Cristiana una decisione quasi radicale. Andò talmente nel pallone da tentare di vedere se con lui riusciva ad avere un primato di relazione.

Cristiana Capotondi: il sesso è una cosa complicata

Al fidanzato è piaciuta parecchio questa sua volontà. Non le ha mai fatto mancare supporto, assistendola mentre si trasformava in una donna oggi straordinaria. Il suo desiderio di migliorarsi ogni giorno è passato anche per questo elemento. Il sesso

“è una cosa difficile da capire”

Commenta il partner di Cristiana Capotondi. Nonostante lo si passi come un aspetto semplice, far bene l’amore costituisce una sorta di conquista. È un mestiere, la società non lo mette in chiaro: serve pazienza, tempo per godere.

Ad oggi – ha sottolineato Andrea Pezzi – il periodo di castità con la compagna è ampiamente finito e la parentesi è servita per consolidare ulteriormente il loro legame.