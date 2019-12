Valeria Marini ammutolisce Taylor Mega: “Anziché criticare ringrazia”

Valeria Marini critica Taylor Mega dopo l’attacco a Piero Chiambretti

Valeria Marini insorge e tira le orecchie a Taylor Mega. La Valeriona Nazionale ha aperto bocca sulla recente polemica scoppiata durante la puntata di #cr4 La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, trasmessa su Rete 4 due mercoledì fa.

L’influencer friulana ha ingaggiato una feroce discussione con l’opinionista Antonella Elia. Passati alcuni giorni, in tanti hanno rivelato la loro sul battibecco e Valeria Marini si aggiunge al folto gruppo.

Per via dei duri termini usati nel programma (poco consoni per una prima serata), il presentatore ha porto le personali scuse a causa dei toni troppo accesi usati durante il dibattito. Tuttavia, Taylor si è tolta comunque alcuni sassolini dalle scarpe perché Chiambretti non ha chiesto scusa a lei, bensì ai telespettatori.

Per esprimere sdegno è ricorsa alle Instagram Stories. Adesso Valeria Marini dice la sua sui recenti accadimenti, non dicendosi d’accordo sulle ultime esternazioni della Mega. Anziché fare la bambina capricciosa, secondo l’ex storica di Vittorio Cecchi Gori l’ex naufraga dovrebbe unicamente ringraziare Chiambretti per averle concesso così tanto spazio.

Toni sgradevoli e fastidiosi

In seguito, critica però pure Antonella Elia perché ha utilizzato termini sgradevoli e fastidiosi in trasmissioni, peraltro poi ripetuti. Questa è l’opinione sui recenti accadimenti di Valeria Marini, raggiunta dall’agenzia di stampa Adnkronos.

L’episodio incriminato è accaduto nel momento in cui Taylor e la sorella, hanno ingaggiato un piccato botta e risposta con la Elia. Le due coltivano ambizioni nello spettacolo e certamente fanno molto leva sull’aspetto esteriore affinché le concedano importanti opportunità professionali.

Valeria Marini invita a parlare di temi più seri

La rabbia della Mega dipende proprio dagli insulti e dalle minacce ricevute in studio. È seccata dal fatto che il padrone di casa abbia chiesto scusa al pubblico e non a lei e sua sorella. Il caso, alla fin fine, è stato cavalcato da entrambe le parti.

A suo dire, è paradossale accampare polemiche su un tema tanto importante e delicato qual è la violenza sulle donne. Sarebbe preferibile che entrambe abbassassero i toni e discutessero di argomenti più rilevanti.