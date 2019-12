Vanessa Incontrada, lo sfogo: “Ha messo a tacere gli idioti”

Vanessa Incontrada: nuovi complimenti dopo il bellissimo monologo sulla perfezione a 20 Anni che Siamo Italiani

La tivù intelligente insegna anche. Recentemente alla conduzione con Gigi D’Alessio di 20 Anni che Siamo Italiani, show di Rai Uno in onda per tre venerdì sera, Vanessa Incontrada ha tenuto uno splendido monologo sulla perfezione.

Nella sua rubrica “La TV vista da Internet” pubblicata fra le pagine della rivista Di Più TV, il giornalista e critico televisivo Giancarlo De Andreis ha espresso apprezzamenti. Vanessa ha entusiasmato il pubblico, zittito gli odiatori e gli idioti professionisti, elogiata in tutti i blog tv.

E pure dagli utenti, nonché da Barbara d’Urso, che ha integralmente trasmesso il discorso durante l’ultima puntata di Live. Al termine, Vanessa Incontrada si era perfino emozionata per via delle offese subite in passato sulla sua forma fisica.

Giudizio positivo

Il messaggio è arrivato secondo De Andreis dritto al cuore dei telespettatori e commentato tantissimo sui social network. Insomma, il giudizio è solamente positivo. Vanessa Incontrada, che ha poco tempo fa dichiarato di provare fastidio nel vedersi catalogata, ha ricevuto parecchi complimenti.

Oltretutto, 20 Anni che Siamo Italiani ha registrato numeri in bella crescita, attestatisi su un’ottima media, pari al 19 per cento di share. Lo show, inaugurato il 29 novembre, ha esordito con 3 milioni e 886mila telespettatori e il 19,2 per cento di share, scendendo nella seconda puntata di 400mila telespettatori e quasi 3 punti percentuali.

Vanessa Incontrada al Festival di Sanremo: l’appello sul web

Infine, la terza e ultima serata su Rai Uno ha letteralmente sbancato negli ascolti, toccando quota 4 milioni e 235mila telespettatori e il 21,2 per cento di share, aumentando di ben 800mila telespettatori e di quasi 5 punti di share rispetto alla settimana precedente, realizzando il record e superando la fiction Il Processo.

Con la sua sincerità e le sue lacrime, la Incontrada ha fatto il pieno di apprezzamenti su Twitter. Che invoca la sua presenza al prossimo Festival di Sanremo. Perché secondo qualcuno occorrono buoni esempi in questo mondo e pure la televisione può contribuire se solamente volesse.