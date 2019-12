Festival di Sanremo 2020: anticipati i Big della prossima edizione

Festival di Sanremo 2020: il settimanale Spy anticipa i 15 concorrenti della categoria Big

È la magia di Sanremo. Per una settimana tutte le attenzioni mediatiche sono focalizzate sulla kermesse musicale e così sarà anche il prossimo anno. In vista della 70esima edizione, Amadeus ha secondo le indiscrezioni grandi progetti sul Festival di Sanremo 2020, dove svolgerà il doppio incarico di direttore artistico e presentatore.

Negli scorsi giorni si è venuto a sapere che Al Bano Carrisi e Romina Power potrebbero nuovamente calcare l’Ariston come ospiti speciali, tre anni dopo la loro ultima apparizione. Il cantante di Cellino San Marco ha già confermato, mentre la cantante americana allontana le domande. Probabilmente le trattative sono ancora in corso e, anche solo per scaramanzia, l’artista preferisce dare comunicazioni solamente quando verrà messo nero su bianco.

Enigma co-vallette

Una delle certezze del Festival di Sanremo 2020 è Tiziano Ferro, il quale sarà presente in tutte e cinque le serate. La tesi prevalente vuole che il cantante di Latina si esibirà durante alcuni stacchetti. Insomma, niente co-conduzione. A quella, si mormora, ci penseranno le dieci figure femminile, due per sera.

Tra i nomi ventilati figurano professioniste del calibro di Vanessa Incontrada, Antonella Clerici e Simona Ventura, la diva Monica Bellucci, le influencer Chiara Ferragni, Diletta Leotta (affermato volto su Dazn) e Georginia Rodriguez (Lady Ronaldo).

Festival di Sanremo 2020: un pot-pourri di cantanti

Adesso però Spy rivela i probabili 15 big in gara al Festival di Sanremo 2020. Secondo quanto rivela la nota rivista, sul palcoscenico ligure si esibiranno probabilmente fedelissimi della manifestazione, vecchie glorie e 2 vincitori dei talent show. Nello specifico, sbarcheranno probabilmente Francesco Gabbani (vincitore due anni fa con Occidentali’s Karma) e la rivelazione Achille Lauro.

Dunque al Festival di Sanremo 2020, il vincitore di X Factor Anastasio e quello di Amici, Alberto Urso, gli habituè Noemi e Le Vibrazioni, le intriganti Levante ed Elodie, infine i leoni dell’evento quali Irene Grandi, Marco Masini, Enrico Ruggeri e Michele Zarrillo. I palati fini accoglieranno Samuele Bersani.

Inoltre, circolano le candidature di Annalisa, Chiara Galiazzo, Bianca Atzei e Siria. Insomma, si prefigura una bellissima celebrazione dello spettacolo italiano, perché Amadeus incarna lo spirito nazionalpopolare.