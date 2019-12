Grande Fratello Vip 4, concorrente scartata: “Ma mi hanno manipolata”

Grande Fratello Vip 4: una donna esprime delusione per non essere stata contattata

Fra meno di tre settimane partirà su Canale 5 il Grande Fratello Vip 4. La prima puntata del reality show, affidato per la prima volta nella conduzione ad Alfonso Signorini, ha già raggiunto i preparativi finali. E il cast del popolare programma può essere considerato sostanzialmente chiuso.

Il primo ingresso ufficializzato è stata Rita Rusic, attrice ed ex compagna del noto produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, dopodiché Silvia Toffanin ha annunciato il cantante Pago, reduce dalla love story finita con Serena Enardu a Temptation Island Vip 2. Come svelato da Signorini, varcheranno la famigerata porta rossa Grande Fratello Vip 4 il modello Andrea Denver, Michele Cucuzza, Antonella Elia ed Adriana Volpe.

Senza dimenticare poi Clizia Incorvaia, reduce dalla love story finita tra le accuse reciproche di tradimento con il leader delle Vibrazioni, Francesco Sarcina. Intervenuto nel programma di Maurizio Costanzo sulle frequenze di Rai Isoradio, un autore l’ha confermata insieme all’ex Madre Natura Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro.

Tramontata, invece, l’ipotesi Marco Carta, non entrerà nemmeno una vecchia conoscenza di Uomini e Donne, finita nuovamente al centro dei riflettori per lo scandalo Prati Gate.

Un personaggio pubblico amareggiato per non essere stato preso in considerazione

Ospite della trasmissione Il Punto presentato da Manila Gorio per Antenna Sud, Eliana Michelazzo ha espresso il desiderio di partecipare al Grande Fratello Vip 4. Si è sentita manipolata dalla televisione ed ora vuole riscattarsi. Suo malgrado, i produttori della trasmissione non l’hanno contattata, si sarebbe aspettato un loro invito per poter far conoscere al grande pubblico la vera lei.

Al momento, infatti, nessun protagonista del finto matrimonio tra la showgirl Pamela Prati e Mark Caltagirone (uomo mai esistito) ha beneficiato della popolarità acquisita. Anche se la scorsa estate Alberto Dandolo anticipava su Oggi di trattative in corso fra la primadonna del Bagaglino e un reality del Biscione.

Pupo e Wanda Nara opinionisti al Grande Fratello Vip 4

Fra i papabili protagonisti del GF Vip 4 paiono infine esserci Barbara Alberti, Aristide Malnati e Antonio Zequila. Nella puntata di Verissimo trasmessa sabato gli opinionisti Pupo e Wanda Nara hanno intanto rivelato cosa gli abbia convinti nell’accettare il ruolo.