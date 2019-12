Andrea Damante: esce allo scoperto con la nuova compagna

Andrea Damante pubblica una storia su Instagram in dolce compagnia

Andrea Damante esce ufficialmente allo scoperto con la nuova fidanzata. L’ex tronista di Uomini e Donne è sempre un personaggio molto seguito, soprattutto per quanto riguarda le vicende sentimentali. Grazie anche al best seller Le Corna Stanno Bene su Tutto firmato Giulia De Lellis, il dj veneto ha un pesante compito: scrollarsi l’etichetta di ‘traditore seriale’.

Secondo quanto scritto nel libro, avrebbe infatti tradito l’influencer romana in più occasioni. Tesi, però, smentita dal giovane: sì, ha avuto una scappatella lontano dalla relazione, tuttavia la vulcanologa ne sarebbe venuta prontamente a conoscenza e l’opera mandata in stampa le serviva unicamente ad ottenere visibilità.

Da qualunque parte si stia, se innocentisti o colpevolisti, resta pur sempre un fatto: anche Andrea Damante vuole rifarsi sul piano sentimentale. Mentre Giuliona ha trovato consolazione nel pilota di MotoGP Andrea Iannone, sul musicista giravano tante voci, ma nessuna certezza.

Finalmente quella certezza è arrivata: Claudia Coppola. Chi ha seguito con attenzione le recenti indiscrezioni su Andrea Damante, lo saprà: i ragazzi erano stati paparazzi a godersi la reciproca compagnia qualche tempo fa. Tuttavia, in un primo momento nessuno dei due aveva ancora condiviso immagini l’uno in compagnia dell’altro.

Odore di conferma

Insomma, le voci si sono unicamente basate sulle paparazzate sopra menzionate. Nonostante un’ufficializzazione in piena regola non sia ancora giunta, le recenti Stories pubblicate su Instagram da Andrea Damante paiono avvalorare in un certo senso il loro legame. In alto al messaggio, infatti Damante appare a bordo di una macchina con Claudia, per raggiungere insieme una località di montagna dove trascorreranno i prossimi giorni.

Andrea Damante: il cuore ritorna a battere

Quella con Claudia sembra essere una frequentazione differente in confronto a quelle menzionate in precedenza dal giovane negli ultimi tempi. Se con le altre il flirt è durato appena pochi giorni, con la Coppola la frequentazione sta ormai andando avanti da molte settimane.

E chissà che questa non sia davvero la volta buona per mettersi il cuore il nome e scoprire l’amore vero dopo la fine della tormentata love story tra lui e la De Lellis.