Selvaggia Lucarelli: lite con un noto giornalista. C’entra Barbara d’Urso

Selvaggia Lucarelli e Alessandro Sallusti ingaggiano un feroce botta e risposta a causa di Barbara d’Urso

Infiamma la guerra a colpo di post tra la blogger Selvaggia Lucarelli e il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti. Il motivo? Barbara d’Urso. Nel corso delle ultime ore i due si sono scambiati parole dure in rete. Se Sallusti è alla dirigenza di un noto quotidiano, la giurata di Ballando con le Stelle è da tempo una delle penne di maggior rilievo de Il Fatto Quotidiano.

Tutto è cominciato da un duro commento di Sallusti sulla prima pagina per quanto riguarda le affermazioni di Selvaggia Lucarelli riguardo un episodio accaduto durante Live – Non è la d’Urso.

Ma riavvolgiamo il nastro. Lunedì scorso è andato in onda su Canale 5 l’ultimo appuntamento annuale del talk. Parte del programma è stata dedicata al caso di Sergio Vessicchio, giornalista radiato dall’albo per le orribili affermazioni misogine, cioè contro il sesso femminile, in particolare accostate allo sport.

Nonostante i richiami della presentatrice napoletana a tenere i toni morigerati, Vessicchi ha sbottato senza freni contro Barbara e le sue trasmissioni, obbligando a chiudere anzitempo il collegamento.

Editoriale contro la blogger

Alessandro Sallusti ha ripreso le parole di Selvaggia Lucarelli, che non ha mai negato lo spregio per la d’Urso, e l’ha ferocemente ammonita. Non sa con quale titolo intervenga in merito, se esperta nel giornalismo, professione a cui è ufficialmente approdato solo lo scorso anno sotto la categoria pubblicisti. Più probabilmente secondo Sallusti rode solamente dall’invidia per le donne belle e di successo.

Ha tentato con la tv, con i social, con le comparsate teatrali ma non ha mai conosciuto il successo ottenuto da più rinomate colleghe. Nell’editoria è rimasta direttrice del Rolling Stones appena tre mesi, e a proposito di etica, le ricorda di esser diventata celebre per aver diffuso in rete un video hot privato di una giovane Belen Rodriguez.

La difesa di Selvaggia Lucarelli

Naturalmente, la replica della Lucarelli è prontamente arrivata, ipotizzando la difesa accorata al volto di Mediaset dipende da un fatto: tra le sue opinioniste maggiormente presenti figura Patrizia Groppelli, la nuova compagna dopo il tradimento della ex Daniela Santanché.