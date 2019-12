Sanremo 2020, i prezzi dei biglietti: si arriva fino ai 1.300 euro

Comunicati i prezzi di biglietti e abbonamenti per assistere in sala il Festival di Sanremo 2020

Ancora un mese circa e partirà ufficialmente Sanremo 2020, in programma dal 4 al 8 febbraio. Prenotare un posto tra il pubblico dell’Ariston è un sogno di molti, riservato a pochi. Almeno per quanto riguarda i settori migliori. Solamente poche ore fa sono stati svelati i prezzi dei biglietti.

E le cifre fanno tremare le gambe, in particolare i 1.290 euro richiesti a chi vuole assicurarsi l’abbonamento in platea valido per tutte e cinque le serate. Il secondo, in ordine di valore, è l’abbonamento di cinque serate in galleria, che costa 672 euro.

Se il discorso verte sui ticket singoli, spiccano, ovviamente, quelli che danno l’accesso alla finale del Festival di Sanremo 2020: 660,60 euro in platea, 320 euro in galleria. E ancora, in riferimento alle prime quattro serate, aggiudicarsi una comoda poltrona in platea comporta una spesa di 180 euro, ridotta a 100 se ci si accontenta della galleria.

I papabili big

Et voilà. Il listino è ufficialmente completo. Vi tenta? Certamente Sanremo 2020 catalizzerà l’attenzione di un intero Paese, e richiamerà prestigiosissimi nomi. Dei rumor (naturalmente non confermati) sui Big in gara li riporta Spy nel numero in edicola: stelle nate nei talent come Anastasio e Alberto Urso, rispettivamente vincitori di X Factor e Amici, leoni dell’Ariston, tra cui Enrico Ruggeri e Marco Masini, nonché nomi in grado di accontentare i fini intenditori, vedi per esempio Samuele Bersani.

Festival di Sanremo 2020: ospiti e vallette

Il contorno, si sa, è però ghiotto quasi quanto la portata principale. E dunque chi saranno gli ospiti di Sanremo 2020? Finora sono stati confermati attraverso comunicati ufficiali Fiorello, Roberto Benigni e Tiziano Ferro, presente in tutte e cinque le serate.

Sulle vallette siamo, invece, in alto mare. Stando alle voci ricorrenti affiancheranno Amadeus 10 figure femminili, due per sera, alcune vere e proprie colleghe, da Antonella Clerici a Simona Ventura, altre autentiche incognite, fra tutte Chiara Ferragni e Georginia Rodriguez (la compagna del calciatore Cristiano Ronaldo). E, ve la buttiamo lì, se nel gruppo ci fosse Bianca Guaccero? Il pedigree è di tutto rispetto e, poi, non sarebbe la sua prima volta all’evento…