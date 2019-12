Al Bano lascia Loredana e Romina: svelata l’identità del suo nuovo amore

Al Bano Carrisi di nuovo felice dopo l’addio a Romina e Loredana

Ormai da tempo gli appassionati si chiedono se il maestro di Cellino San Marco sia realmente impegnato sentimentalmente. Dopo la fine della storia con Loredana Lecciso, in tanti hanno pensato che Al Bano si fosse avvicinato a Romina Power. Purtroppo, Carrisi ad oggi non è affatto ‘fidanzato’ con nessuna delle due ma nel suo cuore esiste ‘un’altra donna’. Vediamo nel dettaglio chi ha conquisto il suo cuore.

La nuova vita di Al Bano

Carrisi ha deciso di mettere una volta per tutte la parola fine ai tanti pettegolezzi che lo vedono al centro di un triangolo amoroso da diverso tempo. Al Bano ha le idee ben chiare oggi e in una recente intervista rilasciata a Nuovo ha specificato la sua posizione. L’ex di Romina Power e Loredana Lecciso ha affermato di non provare più nessun sentimento per le due donne:

“Sono innamorato della vita, del lavoro e della musica. E’ proprio la musica la mia vera fidanzata, a lei dedico la mia vita o quel che resta di essa”

Una dichiarazioni quella di Al Bano che di sicuro ha lasciato i propri appassionati senza parole e sopratutto con l’amaro in bocca. In tanti sperano che il cantante un giorno possa ritornare con Romina e ritrovare la stessa complicità che hanno sul palcoscenico. Altri, invece, vorrebbero che Carrisi si riappacificasse con la Lecciso….

Il ritorno a Sanremo

Negli ultimi giorni non si parla d’altro. Al Bano sembra pronto per ritornare a Sanremo. Dopo alcuni tentennamenti da parte di Carrisi, il cantante ha deciso di salire sul palco dell’Ariston assieme a Romina. La coppia, però, parteciperà solo come ospite d’onore senza nessuna gara.

Secondo alcune indiscrezioni, i due artisti starebbero pensando di portare sul palcoscenico un nuovo pezzo, tenuto nel cassetto da molto tempo. Per ora, non c’è nessuna certezza per questo pettegolezzo e di conseguenza bisognerà solo aspettare l’inizio del Festival. Intanto, noi ci chiediamo: chissà cosa ne penserà Loredana, che ancora una volta è stata messa da ‘parte’.