‘Sono innamorato di…’: Al Bano rompe il silenzio, la ‘coltellata’ a Romina Power e Loredana Lecciso

Al Bano è felicemente single

Anche se ultimamente Al Bano è stato colpito da un grave lutto, la perdita della madre Jolanda, il cantautore è sempre al centro del gossip. Infatti in tanto si chiedono fan se il Carrisi sia davvero impegnato dal punto di vista sentimentale.

Dopo la fine della storia d’amore con Loredana Lecciso in molti hanno pensato che l’artista pugliese si fosse avvicinato nuovamente all’ex moglie Romina Power. Ma purtroppo, per il momento il Maestro di Cellino San Marco non sta insieme con nessuna delle due ma nel suo cuore esiste un’altra. Di chi si tratta?

Il cantautore di Cellino San Marco rivela di essere innamorato della vita

In una recente intervista, Al Bano ha messo una parola fine a tante indiscrezioni di gossip che lo hanno reso protagonista negli ultimi mesi. Il cantautore pugliese sembra avere le idee chiare oggi e parlando col giornalista di Nuovo ha rotto il silenzio sulla vicenda chiarendo definitivamente la sua posizione. L’ex compagno di Romina Power e Loredana Lecciso ha rivelato di non provare più nessun sentimento per le madri dei suoi sei figli dicendo finalmente con chi è ‘fidanzato’.

“Sono innamorato della vita, del lavoro e della musica. E’ proprio la musica la mia vera fidanzata, a lei dedico la mia vita o quel che resta di essa”,

ha confessato il Maestro di Cellino San Marco. Si tratta di un’affermazione inaspettata che ha lasciato tutti i fan a bocca aperta. Quindi i fan della storica coppia non vedranno più il Carrisi con la Power insieme come marito e moglie. Inoltre l’uomo ha sempre detto di di essere in buoni rapporti con entrambe e vorrebbe che facessero pace.

Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020?

Di recente in una recente intervista Al Bano ha parlato dei sui suoi progetti futuri. Infatti il cantautore sembra deciso a presentarsi al Festival di Sanremo 2020. Secondo alcune voci di corridoio, l’artista salentino però starebbe pensando di duettare al fianco all’ex moglie Romina Power, presentando un pezzo nuovo come ospiti di onore. Sarà davvero così? E cosa ne penserà la Lecciso?