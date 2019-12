Oroscopo Branko di oggi 23 dicembre: le previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di Branko di oggi lunedì 23 dicembre è pronto a rivelare cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. Abbiamo un cielo ricco di transiti interessanti. I nativi del Pesci dovranno prestare particolare attenzione, ma sarà una giornata piena di novità. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche per questa giornata di domenica.

Branko oroscopo 23 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Giornata in grande spolvero grazie al buon cielo astrale di cui disponete. Da domani, oltre alla complicità della Luna potrete fare affidamento su Sagittario e Mercurio. Evitate di provare a ragionare con le persone del vostro ambiente poiché non andrete da nessuna parte.

Toro – Giove si comporta generosamente nei vostri confronti, inoltre ci sono gli stimoli giusti da parte di Sole in Capricorno, Urano e Plutone. Tutti questi aspetti incidono positivamente sul successo finanziario e professionale. Possibili vittorie al gioco!

Gemelli – Occhio alle agitazioni all’interno dell’ambiente di lavoro. C’è forse una concorrenza pressante oppure delle critiche. Non strafate, rinunciate a qualcosa. Circondatevi di persone che fanno bene al vostro umore.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Tempo di vacanze, avete un gran bisogno di riposare. Se proprio non potete fare a meno di impegnarvi, cercate di non innervosirvi per un nonnulla. Dopo Natale arriveranno ottime occasioni di guadagno. Anche l’amore sembra andare bene.

Leone – Gli astri si concentrano sul lavoro, sugli affari e sulla professione. Possibili guadagni, se dovete ampliare il giro d’interessi, questo è un momento valido. Gli USA sono un’ottima meta per una vacanza all’estero.

Vergine – Siete pressati per colpa della Luna, dunque state alla larga dagli impegni lavorativi e dallo sport. Cercate di adoperare un po’ di autodisciplina, almeno fino al 26. Possibili sorpresine d’amore.

Previsioni di lunedì 23 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Venere vi accompagnerà per tutta la durata delle feste, quindi l’amore non mancherà! Nettuno, inoltre, regala un’atmosfera estremamente romantica a tutti gli innamorati.

Scorpione – Attendete il 26, giorno in cui si verificherà il novilunio. Arriveranno successi e passione. Niente di eclatante in ambito professionale e finanziario, ma ci saranno delle notizie interessanti.

Sagittario – Qualcuno dovrà accogliere degli ospiti. Marte favorisce le vacanze in luoghi soleggiati. Qualcuno non riuscirà a liberarsi dai suoi impegni. Domani la Luna favorisce le iniziative economiche ma anche l’amore e la famiglia.

L’oroscopo di Branko del 23 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Vi aspettano delle buone giornate grazie all’aspetto lunare e alla posizione privilegiante di Marte e Giove. Questo si traduce in ottimismo, coraggio e vitalità. Se occorre saprete concludere.

Acquario – Affidatevi a Venere la quale si presenta lucente e favorevole per l’intero periodo festivo. Mercurio protegge affari e lavoro, inoltre Urano stimola ogni cosa. Regali in arrivo.

Pesci – Evitate gli eccessi alimentari, questa Luna non perdona. Siate prudenti, specie se viaggiate. State alla larga dalle attività fisiche, anzi riposate per la Vigilia.