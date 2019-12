Belen Rodriguez svuota il sacco sulla sorella: ‘Ecco perché Cecilia non si sposa con Ignazio Moser…’

Belen Rodriguez ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio

Domenica sera a Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha avuto un’ospite d’eccezione. Stiamo parlando di Belen Rodriguez che si è confessata a 360 gradi affrontando diversi argomenti. Durante il tu per tu col padrone di casa la soubrette argentina ha affrontato anche la situazione sentimentale della sorella più piccola Cecilia.

Nel dettaglio ha svelato per quale ragione per il momento non vuole sposarsi col fidanzato Ignazio Moser. Ricordiamo che quest’ultimo e Cechu si sono conosciuti all’interno della casa di Cinecittà per il Grande Fratello Vip 2. Inoltre la moglie di Stefano De Martino ha speso delle belle parole per Maria De Filippi, sua compagna di viaggio a Tu si que vales.

Belen parla di Maria De Filippi e della sorella Cechu

“Sono più comica di come mi racconto, ma sono un po’ prigioniera del mio personaggio. Faccio un po’ la ‘fenomena’”,

ha rivelato Belen Rodriguez a Che Tempo Che Fa, facendo intendere di essere totalmente differente nel provato rispetto a quello che si vede in televisione. Poi parlando del grande successo d’ascolti dell’edizione 2019 di Tu si que vales, la showgirl argentina parlando di Queen Mary ha detto:

“Mi ha insegnato tanto, soprattutto mi ha insegnato a osservare le persone. Lei è un’osservatrice pazzesca. La guardo con la coda dell’occhio e so già cosa pensa”. Mentre sulla sorella Cecilia ha riferito questo: “Siamo molto legate, come con tutta la famiglia”.

Belen Rodriguez svela perché Cecilia non sposa Ignazio

Da molti mesi gira voce Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser molto presto potrebbero convolare a nozze. Resta il fatto che al momento non c’è nessuna cerimonia nuziale organizzata.

Addirittura si dice che l’ex ciclista trentino abbia frenato il matrimonio o che la modella argentina ci abbia ripensato chiedendo ancora un po’ di tempo prima del fatidico si. Alla domanda del giornalista ligure Fabio Fazio se la sorella Cechu si sposa, Belen ha risposto in maniera secca e decisa: “Non è pronta!”.