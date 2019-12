‘Sei il mio sogno proibito…’: Juan Luis, spuntano i messaggi verso Tina Incarnato, sorella di Armando di Uomini e Donne

Juan Luis Ciano e Tina Incarnato: spunta la messaggistica

Intorno al cavaliere Juan Luis Ciano si è sollevato un polverone. Quest’ultimo è arrivato al Trono over di Uomini e Donne per corteggiare Gemma Galgani, ma a quanto pare era interessato solo alla visibilità. Ultimamente, però, sono emerse delle clamorose segnalazioni sul dentista che sarebbe interessato ad un’altra persona.

Non una qualsiasi, bensì alla sorella di Armando Incarnato, Tina una bellissima 40enne. Da come si vede dalle mosse social del partenopeo, quest’ultimo l’ha corteggiata per diverso tempo. Ma chi è questa donna? Su di lei si sa pochissimo, se non che ha 44 anni, è originaria di Napoli, ha due figli (19 e 9 anni) ed è stata eletta Miss Mamma 2020 nella regione Campania.

I messaggi del cavaliere napoletano alla sorella di Armando

Ebbene sì, nei mesi scorsi Juan Luis Ciano del parterre senior di Uomini e Donne negli scorsi mesi ha scritto dei messaggi al miele a Tina Incarnato. Il cavaliere napoletano lo ha fatto attraverso la chat Messanger di Facebook. Ad esempio la scorsa estate, il cavaliere commentava in questa maniera un post della sorella di Armando:

“Sento il bisogno di dare un nome a questa foto immortale che regala sensazioni. IL SOGNO PROIBITO”.

La risposta della 44enne Tina non si è fatta attendere:

“Ed io a te … sei un ‘Lord’ ….grazie di cuore”.

Mentre lo scorso 31 ottobre mentre Juan frequentava Gemma Galgani le scriveva:

“Sei splendida”.

La risposta della Incarnato è stata questa:

“Grazie di cuore”.

Gemma Galgani presa in giro da Juan Luis Ciano

In poche parole Gemma Galgani è stata presa in giro dal bel napoletano Juan Luis Ciano che in studio faceva finta di provare interesse per la torinese, invece a casa mandava messaggi al miele a Tina Incarnato. E’ stato lo stesso Armando ha consegnare alla redazione del Trono over di Uomini e Donne i vari screen di messaggi e chiamate vocali tra il cavaliere e la 44enne.