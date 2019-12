Anna Tatangelo, sotto la giacca di pelle nulla, grande seduzione

Gli scatti di Anna Tatangelo su Instagram infiammano il web e mandano i fan in delirio!

La bella e affascinante Anna Tatangelo continua a sorprendere e anche i suoi scatti su Instagram diventano più sexy. I fan sono in delirio per le sue foto che non lasciano nulla all’immaginazione, e la cantante di Sora si mostra in tutta la sua bellezza. Do certo non è la prima volta che la Tatangelo posta sul social scatti bollenti, ma l’ultimo è davvero spettacolare!

La moglie di Gigi D’Alessio non ha paura di mostrarsi, e la sua avvenenza è evidente. Nello scatto postato su Instagram la cantante ha addosso soltanto una giacca di pelle nera e mostra le gambe nude. Senza nulla addosso tranne che le mutandine, sorprende i fan, che hanno letteralmente perso la testa. La visione di Anna li ha stregati e non sono mancati i commenti e i complimenti. (Continua dopo la foto)

Anna Tatangelo in scatti supersexy

Oltre ad avere solo le mutandine, sotto la giacca di pelle Anna Tatangelo non indossa il reggiseno, come hanno notato i fan a cui non sfugge nulla. Quindi, Anna non indossa il reggiseno e neanche i pantaloni, è praticamente nuda. Solo la giacca di pelle la copre e per di più è semi aperta, la visione è dunque da sballo.

La Tatangelo in versione ultra sexy possiamo ammirarla anche in altri scatti postati poco prima, in cui appare altrettanto seducente e sensuale. Anche la foto con il maglione largo in cui non indossa altro fa impazzire i fan, e anche qui si copre a malapena le parti intime.

Gli scatti bollenti di Anna fanno impazzire i fan

La bellezza e la seduzione della cantante sono innegabili, e le sue gambe perfette sono in bella mostra. I fan non hanno parole, sono estasiati da queste magnifiche visioni, e le Fanno tantissimi complimenti. La didascalia con la quale la cantante ha accompagnato le foto dice che non è necessario dire tutto ciò che si pensa, ma è importante pensare a tutto ciò che si dice.

I commenti dei fan sono tantissimi e pochi hanno fatto caso alla frase scritta da Anna, sono invece stati stravolti dalle foto. Scatti impossibili da non guardare, che mostrano la meravigliosa cantante bellissima e con un fisico perfetto, tale da far perdere la testa. Come possono resistere i fan senza farle i complimenti?