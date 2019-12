Joshua Jackson e Jodie Turner-Smith, sposi a breve anche genitori

Si sono sposati Joshua Jackson e Jodie Turner-Smith, saranno anche genitori a breve, Jodie è incinta

Sono convolati a nozze Joshua Jackson e Jodie Turner-Smith, i due attori presto saranno anche genitori. Quindi, oltre ad aver coronato il sogno d’amore con il matrimonio, la coppia a breve sarà in tre. La gravidanza di Jolie è evidente dalle foto, e sembra annunciare l’arrivo del loro primo bambino. Gli sposi hanno tenuto in bella vista gli anelli durante la premiere di «Queen&Slim», kermesse a cui hanno partecipato insieme.

Infatti, l’attore al Chinese Theatre di Los Angeles indossava un anello che senza ombra di dubbio era una vera. A confermare le nozze al magazine People è stata una fonte vicina alla coppia, e pare che si sia svolto a fine estate. Dalle indiscrezioni è emerso che allora l’attore e la compagna sono stati visti mentre entravano e uscivano da un tribunale californiano.

Joshua Jackson e Jodie Turner-Smith sposi in gran segreto

In quel momento i due avevano fra le mani un documento che ovviamente era il certificato di matrimonio. La coppia ha quindi deciso di vivere questo momento in maniera molto riservata e senza clamori o paparazzi attorno. Per esattezza, pare che le nozze siano state celebrate in segreto tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

E sono bastati gli anelli messi in bella vista sul red carpet di Queen&Slim per capire che la coppia si è sposata. Dai due non è giunta alcuna conferma o smentita, ma come detto prima i due anelli non sono passati inosservati.

E anche la gravidanza di Jodie è impossibile non vederla, le forme generose della bella compagna di Jackson non lasciano spazio a dubbi. Insieme da poco più di un anno, hanno preferito non aspettare e adesso potranno godersi il frutto del loro amore.

La coppia è riservata e vuole stare lontano dal gossip

La riservatezza di Joshua era risaputa, ma in questo caso ha evitato che il gossip rovinasse questo bellissimo momento privato. Molti hanno cercato di indagare se il matrimonio è stato veramente celebrato, ma gli anelli lucenti che i due indossavano era testimonianza di quanto avvenuto.

In passato l’attore ha avuto diversi flirt, che hanno fatto alimentare il gossip, come quello con Kate Hudson, o ancora con la bellissima Diane Kruger. Adesso a 40 anni sembra però che abbia messo la testa a posto!