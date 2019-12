GF VIP 4: spunta il nome del sesto concorrente, grande delusione per i fan di Uomini e Donne

Continuano a spuntare i nomi dei protagonisti che metteranno piede nella casa più spiata d’Italia a partire da mercoledì 8 gennaio. Nel corso della puntata di ieri de Le Iene è trapelato il nome del sesto concorrente ufficiale del GF VIP, si tratta di Antonio Zequila.

L’attore è già avvezzo ai reality show, dal momento che ha partecipato anche ad una precedente edizione dell’isola dei famosi. Ad ogni modo, a spiazzare maggiormente i telespettatori è stata un’altra notizia che riguarda uno dei papabili concorrenti provenienti da Uomini e Donne.

Il nome del sesto concorrente del GF VIP

In queste settimane si è molto discusso in merito ai potenziali protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello VIP. Ai 5 già noti, ieri sera si è aggiunto anche il nome del sesto concorrente ufficiale del GF VIP 4. A dare l’annuncio è stata l’opinionista Wanda Nara nel corso di un’intervista con Le Iene. La moglie di Icardi, infatti, ha fatto il nome di Antonio Zequila. Personaggio sicuramente particolare, divenuto famoso soprattutto a causa della funesta discussione con Adriano Pappalardo nel corso della sua ultima apparizione in un reality.

Questo nome, dunque, va ad aggiungersi ai 5 già noti che sono quelli di: Antonella Elia, Rita Rusic, Pago, Adriana Volpe e Michele Cucuzza. Oltre a questi protagonisti, però, nelle passate settimane sono trapelati anche altri papabili componenti del cast, provenienti da Uomini e Donne.

La delusione per i fan di Uomini e Donne

Tra questi, il nome più gettonato è stato quello di Lorenzo Riccardi. L’ex tronista del talk show di Maria De Filippi aveva parlato a lungo dell’ipotesi di entrare in casa e non aveva potuto fare a meno di palesare la sua predisposizione a cimentarsi in questa avventura. Stando a quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, però, pare che l’ipotesi di vederlo nel reality stia drasticamente tramontando.

Al suo posto, invece, si stanno facendo strada Andrea Dal Corso, attualmente fidanzato con Teresa Langella e Ivan Gonzalez, ex di Sonia Pattarino. Sarà davvero così? Dopo la confessione sul sesto concorrente del GF VIP, dunque, non ci resta che attendere quali altri nomi spunteranno fuori prima dell’inizio del reality. (Clicca qui per il video)