Adara Molinero, si lascia a 6 mesi dalla nascita del figlio, “il nostro non era amore”

La modella spagnola Adara Molinero lascia il compagno dopo sei mesi dalla nascita del figlio

Storia finita tra i due partecipanti al Grande Fratello VIP Spagna: il racconto della rottura Adara Molinero ha partecipato al Grande Fratello VIP in Spagna, paese di cui è originaria. Durante la durata del programma ha conosciuto Gianmarco, uno studente di origini italiane. E ha deciso di lasciare il compagno Hugo Sierra, dal quale solo sei mesi fa ha avuto un figlio, Martin. Adara Molinero: “La storia sarebbe finita anche senza Gianmarco”

La modella spagnola sostiene che il rapporto con Hugo Sierra, padre del figlio di pochi mesi Martin, era già compromessa. Addirittura, non era vero amore. Per questo la storia sarebbe probabilmente finita ugualmente, anche se non avesse conosciuto Gianmarco.

Un fulmine a ciel sereno per i fan: i due sembravano molto affiatati sui social network fino a poche settimane prima della partecipazione al programma. Foto di coppia e con il bambino, sempre in braccio ai neogenitori: nulla faceva sospettare un momento di crisi.

Adara Molinero e la reazione dei genitori

La ragazza si è dimostrata felice per la scelta presa, ma i genitori hanno preferito non commentare quanto accaduto durante il programma. I due erano presenti in studio durante la puntata incriminata, quando Adara ha dato un bacio a Gianmarco.

Il presentatore ha cercato di coinvolgerlo nel dibattito, ma l’uomo e la moglie hanno lasciato cadere le provocazioni nel vuoto. L’unica reazione che hanno avuto è stata un’espressione cupa e disapprovante.

La notizia, appresa per altro in diretta televisiva, dev’essere stata un terribile ciclone in famiglia. La madre le ha consigliato di prendere qualche tempo per riflettere sul da farsi. In particolare, le ha suggerito di pensare al bene del proprio bambino. Ma la modella sembra convinta della propria decisione di cuore.

Adara Molinero, i sentimenti tra social e TV

Evidentemente, la storia tra i due protagonisti era già compromessa fin dall’inizio. La nascita del figlio potrebbe aver aggravato problemi che già si erano presentati, e la partecipazione al programma non ha aiutato.

Eventi simili non sono nuovi in televisione: forse, la tv funge da lente d’ingrandimento sui rapporti personali dei VIP. Gli stessi che raccontano sui social, ma che lì possono filtrare tra foto e didascalie scelte ad hoc.