‘Sono fidanzato con Gabriele…’: Flavio Insinna, a L’Eredità arriva il coming out del campione Francesco [FOTO]

Sono trascorsi un paio di mesi quando a distanza di due giorni prima a L’Eredità e poi a Caduta Libera ci sono stati dei coming out da parte di due concorrenti dei game show di Rai Uno e Canale 5. Qualche giorni fa, però, è successa una cosa simile. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. (Continua dopo la foto)

Anche nella tv di Stato il coming out del campione de L’Eredità, Francesco De Angelis, è avvenuto nel modo più spontaneo possibile. Infatti il padrone di casa Flavio Insinna quando lo ha presentato ha detto che ha un fidanzato che si chiama Gabriele. In una recente intervista realizzata dal portale web SuperGuidaTv, il giovane ha così commentato:

“Non parlerei di outing o di coming out. Il mio orientamento sessuale non è mai stato un segreto, almeno non da quando ho compiuto 16 anni. Quando ho compilato il foglio con le mie informazioni ho scritto di essere fidanzato con Gabriele. Mi aspettavo e volevo che Flavio Insinna lo menzionasse. Non è più il tempo della paura!”.

Il ragazzo ha detto anche che è giunto il momento di ribellarsi a chi vuole gay, lesbiche e persone transessuali come animali da circo. Secondo lui la forma più elegante e bella di farlo è semplicemente essere sé stessi.

Nel corso della lunga intervista per il sito SuperGuidaTv, il campione de L’Eredità Francesco De Angelis, sul perché ha deciso di partecipare al game show condotto da Flavio Insinna ha detto:

“Seguo L’Eredità tutte le sere, insieme a mia nonna di 86 anni. Mi piace moltissimo e conosco il gioco a menadito! Ho fatto la prima chiamata ad ottobre. Nessuna risposta. Dopo una decina di giorni mi hanno prontamente risposto per e-mail e il 15 novembre ho fatto il provino. Il secondo, in realtà. Il primo lo feci a 19 anni, ma non mi chiamarono. I soldi vanno e vengono, ma queste emozioni non me le toglierà mai nessuno!”.