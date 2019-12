Irene Ferri, “Dipende dalla Rai… a me farebbe piacere fare Pezzi Unici 2 “

L’attrice parla dell’esperienza appena conclusa, e rimanda la scelta alla Rai e alla regista

Ieri sera su Rai1 si è chiusa la prima stagione della fiction “Pezzi Unici”, con protagonista l’attrice italiana Irene Ferri. La serie non si era ancora conclusa quando è stata intervistata da fanpage: ha spiegato che sarebbe interessata a portare a termine una seconda stagione dello show. Ma la decisione finale spetterà alla produzione Rai e alla regista Cinzia Torrini.

Irene Ferri: di cosa parla Pezzi Unici

La storia di “Pezzi Unici” è quella di una famiglia di artigiani di Firenze. Il racconto ripercorre drammatiche vicende di famiglia e un inquietante omicidio da risolvere e svelare. L’attrice Irene Ferri si è complimentata con la regista, Cinzia Torrini, sostenendo come sia riuscita a creare un perfetto mix di thriller e melodramma.

Si è inoltre soffermata su un argomento caro a molti italiani, cioè proprio l’artigianalità del lavoro. Il nostro paese si è da secoli imposto nel mondo per la qualità delle nostre creazioni. La storia della fiction parla proprio di questo, ed è opinione dell’attrice che il tema dovrebbe essere maggiormente valorizzato.

Sia per mostrare lavori antichi e quasi perduti, sia per spiegare come il talento e la competenza siano a volte armi per riscattarsi al proprio stato di difficoltà. L’attrice ha fatto una sorta di appello ai possibili studenti del futuro: perchè non interessarsi anche a professioni antiche e perdute, che rischiano di estinguersi? E che, eppure, costituiscono un patrimonio di eccellenza per il nostro paese.

L’appello di Irene Ferri alla regista

Durante l’intervista, l’attrice ha chiesto alla regista della possibilità di creare una seconda stagione che indaghi ancora nelle vicende dei protagonisti. Per l’artista, essere richiamati da un regista è la miglior soddisfazione professionale possibile. Inoltre, il pubblico e la critica hanno molto apprezzato la prima stagione dello show, e anche questo è un potente sprono per gli attori.

Nel merito, ha però dichiarato che la decisione non spetta al cast ma alla produzione Rai e alla regista, che nei prossimi mesi saranno chiamati a decidere. Di certo, il pubblico che ha reagito tanto positivamente alla prima stagione ne sarebbe entusiasta.