Roberto Bolle, fa pace con Luciana Littizzetto dopo l’infortunio avuto

Il ballerino Roberto Bolle a “Che tempo che fa” fa pace con la comica Luciana Littizzetto

Dopo il piccolo incidente che l’aveva coinvolta alcune puntate fa, torna il sereno tra i due. L’affascinante ballerino classico Roberto Bolle torna a presenziare alla diretta di “Che tempo che fa” con Fabio Fazio e riesce a ironizzare con la comica Luciana Littizzetto. Poco tempo fa, lei si era fatta coinvolgere in una presa di danza e si era causata un piccolo infortunio. Sagace e ironica come sempre, lei non ha mancato di rimbrottarlo e prenderlo in giro. Ma tra i due torna il sereno.

Alcune settimane fa, il ballerino si era fatto coinvolgere in un piccolo scherzo con Luciana Littizzetto. Quando ha provato a mostrare al pubblico una presa tipica del balletto, i due sono scivolati. Niente di grave per fortuna: nessuno si è fatto male. Oggi però, la comica si è “vendicata” con qualche battuta ironica.

Il ballerino ha provato a sollevarla leggermente, ma si è deciso di non replicare la gag. I due hanno riso insieme e si sono salutati con un abbraccio, prima che l’artista si congedasse dal programma.

Roberto Bolle e la nuova edizione di Danza con me

Si ripeterà a partire dall’inizio dell’anno su Rai1 il programma “Danza con me”, con protagonista il celeberrimo danzatore. Fabio Fazio ha mostrato qualche spezzone della nuova edizione durante l’intervista. Sia il ballerino che i responsabili della produzione, Teresa de Santis (direttrice di Rai1) e Claudio Fasulo (Responsabile intrattenimento) hanno parlato del programma non solo come di un evento artistico. L’intento è di usare l’arte e la danza come un mezzo di comunicazione profonda con il pubblico.

Tra i temi scelti per questa edizione ci sono l’abuso della plastica, l’inquinamento ambientale e la mancanza di empatia. Roberto Bolle non sarà solo: verranno ospitati numerosi personaggi celebri a parlare di questi temi. I nomi già annunciati sono quelli di Roberto Benigni, Alberto Angela, Geppi Gucciari, Virna Toppi.

Roberto Bolle e gli altri impegni artistici

È chiaramente un periodo d’oro per il danzatore. Di recente, ha infatti partecipato al gala di ballo natalizio a Mosca, il Christmas Ballet Gala, insieme ad altre etoiles mondiali. A gennaio, dal 4 al 7, sarà ospite al teatro Arcimboldi di Milano con il proprio spettacolo “Roberto Bolle and friends”. Come già detto, sarà inoltre ospite fisso a “Danza con me”, in onda dal 1 gennaio 2020 in prima serata su Rai1.