Sabrina Ferilli irriconoscibile: lo scatto senza trucco lascia basiti i fan [FOTO]

Sabrina Ferilli e il grande successo ottenuto a Tu si que vales 2019

Nelle ultime settimane i telespettatori di Canale 5 hanno avuto la possibilità di vederla in una nuova veste, mostrando un lato di sé molto ironico. Stiamo parlando di Sabrina Ferilli che ha ricoperto il ruolo di giurata popolare a Tu si que vales 2019.

Senza tralasciare che la nota attrice romana ha fatto parte di numerose fiction e film di successo. Uno su tutti La grande bellezza che le ha fatto conquistare il Premio Oscar. Ma l’avete mai vista senza un filo di trucco?

L’attrice romana irriconoscibile in versione acqua e sapone

I fan hanno visto Sabrina Ferilli sempre con una mise impeccabile e truccata. Di recente, però, sul web sono spuntate un paio di foto che la immortalano in una situazione davvero sorprendente nella quale non indossa un filo di make up. In genere siamo abituati a vedere la bella artista capitolina come una donna molto focosa e attraente.

Senza ombra di dubbio il giudice di Tu si que vales è il sogno proibito di molti italiani e quindi le immagini in questione li hanno lasciati senza parole per via della loro stravaganza. La Ferilli è sempre molto bella nonostante si mostri in versione acqua e sapone.

Si è fatta vedere per quella che è, ossia con una sorriso smagliante in grado di illuminarle il volto. Ovviamente si possono notare anche le rughe vicino agli occhi e le borse dell’età, tuttavia è sempre una donna che ha il suo fascino. (Continua dopo le foto)

Sabrina Ferilli senza un filo di make up

Nelle foto in questione la bella Sabrina Ferilli si trova al mare, a godersi una meritata vacanza. Quindi molto probabilmente sono stati realizzati l’estate scorsa. L’attrice romana e giudice popolare di Tu si que vales non indossa nemmeno un filo di mascara o di rossetto, infatti si accontentata solo della pelle scura causata dai raggi del sole.