Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio si raccontano “Ecco perché avevamo litigato”

I due celebri cantanti napoletani Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo hanno spesso avuto contrasti

Probabilmente molti non lo sanno, ma tra Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo,anche se fra loro c’è un’amicizia decennale, spesso ci sono stati dei litigi. I due grandi musicisti napoletani hanno condiviso spesso il palco e i loro repertori sembrano fatti per duettare.

I due artisti, infatti, sono radicati profondamente nella tradizione culturale comune e quindi i loro brani e il loro stile sembrano fatti per stare insieme. Tuttavia, anche se il successo del recente tour “Figli di un Re Minore“ che i due hanno affrontato insieme, tra i due ci sono stati anche litigi. Intervistati nel salotto di Mara Venier a Domenica In, i due cantanti hanno affrontato la storica rivalità e hanno scelto di essere insieme per rivelarsi al pubblico.

Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio litigi per delle sciocchezze

Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio hanno aperto i loro cuori nel salotto di Mara Venier e hanno detto che in passato hanno davvero litigato. I loro litigi però sono stati dovuti a delle sciocchezze, ed è stato soprattutto Gigi a dare le spiegazioni. Il marito della Tatangelo ha detto infatti che entrambi sono delle prime donne, per cui la rivalità è stata immancabile.

E poi, entrambi sono molto amati e apprezzati e la gente tifa un po’ per l’uno e un po’ per l’altro. Nonostante però questa apparente rivalità i due cantanti si stimano e si vogliono bene, e hanno collaborato tante volte sul palco. Insieme hanno regalato al pubblico spettacoli imperdibili, concerti da delirio, che hanno estasiato i fan.

I due cantanti si stimano e collaborano insieme

Anche se fra loro c’è una grande amicizia, Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo hanno creato una specie di regola. Questo ha portato distensione e ha sminuito la rivalità. Proprio per questo il tour di coppia è stato interpretato sin dal primo momento come un importante segnale per placare i toni e distenderli.

Nel corso della ospitata a Domenica in due si sono anche esibiti al microfono e hanno anche intonato il brano Indifferentemente. Mara Venier era commossa e ha fatto loro tanti complimenti per l’esibizione, ma il motivo della commozione era perché il brano era il preferito dalla madre. I due cantanti proseguono quindi nel loro percorso e anche se in passato c’è stato qualche attrito è stato tutto risolto alla grande!