Grande Fratello Vip: Wanda Nara e Pupo rivelano un altro concorrente

Ecco chi sarà un altro inquilino della Casa di Cinecittà e le sue prime dichiarazioni

Grande Fratello Vip: arriva un altro concorrente ufficiale

Pian piano il cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip sta per essere rivelato. Ricordiamo che fino a questo momento sono stati confermati in modo ufficiale Rita Rusic, Pago, Antonella Elia, Adriana Volpe e Michele Cucuzza. Inoltre, anche Clizia Incorvaia ha rilasciato un’intervista in cui ammetteva di essere una concorrente del reality e di aver accettato per il “cachet interessante”.

Ora, anche i due opinionisti Pupo e Wanda Nara hanno fatto il nome di uno dei concorrenti: si tratta di Antonio Zequila. Il suo nome era già stato anticipato dal settimanale Oggi. La pagina ufficiale del Grande Fratello Vip ha fatto poi vedere un piccolo video di presentazione in cui Antonio Zequila si è definito “vanesio e narcisista”, tuttavia:

… ma ho avuto modo di fare teatro coltivando anche la ragione oltre all’estetica e alla parte esteriore. Sono un cinefilo. Sono molto felice perché anch’io farò parte del GF Vip 4.

Siete curiosi di vedere la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia?

Le voci sul resto del cast

In queste settimane sono trapelati altri nomi che potrebbero far parte del cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip, nomi ovviamente non ancora confermati. Si tratta, ad esempio, di Andrea Denver, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Aristide Malnati, Barbara Alberti.

Anche da Uomini e Donne ci sono alcuni ex volti noti che sono stati indicati come concorrenti, ovvero Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Andrea Dal Corso. Lorenzo, in particolare, ha ammesso di essere uno dei probabili inquilini della Casa, ma è ancora tutto da vedere. Probabilmente ci sarà un ballottaggio. A voi chi piacerebbe vedere come concorrenti del reality?

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, promosso da opinionista a conduttore, ha cercato di mettere insieme un cast di veri famosi che fossero subito riconosciuti dal pubblico. Questo non è sempre avvenuto nelle precedenti tre edizioni. Inoltre, recentemente si è reso protagonista di una piccola diatriba con Marco Carta.

Il cantante ha detto di aver rifiutato il reality anche quest’anno, Alfonso, invece, ha detto che nessuno gli aveva fatto la proposta. A quel punto, però, Marco Carta ha pubblicato i messaggi a prova del fatto che l’avevano davvero contattato.