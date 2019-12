Uomini e Donne: Raffaella Mennoia risponde alle accuse sui social

Raffaella Mennoia, autrice del trono classico di Uomini e Donne, ha risposto ad alcuni commenti sui social parlando di Sara Affi Fella, Cecilia Zagarrigo e Francesco Monte

Uomini e Donne: le accuse del pubblico

Da un po’ di tempo c’è una fetta del pubblico di Uomini e Donne che si sta lamentando del programma. Infatti, molte persone vorrebbero vedere sul trono ragazzi più genuini, così come lo è stata, ad esempio, Giulia Quattrociocche.

Invece, la redazione continua a proporre la sedia rossa sempre alle stesse persone che girano nei programmi di Maria De Filippi. Gli ultimi avvenimenti, poi, non sono andati a favore della redazione. In particolare, le vicende di Sara Affi Fella e Teresa Cilia hanno alimentato i dubbi del pubblico sul dating show.

Sara Affi Fella ha finto per tutto il suo percorso sul trono mantenendo la sua relazione con Nicola Panico. Il suo unico obiettivo era quello di avere popolarità e di guadagnare poi con il lavoro di influencer su Instagram. Teresa Cilia, invece, ha mosso delle accuse ben precise nei confronti di Raffaella Mennoia, autrice del trono classico di Uomini e Donne. Secondo l’ex tronista Raffaella si comporta in modo non chiaro e trasparente, strumentalizzando persone e situazioni.

Raffaella Mennoia risponde sui social alle accuse

Recentemente Raffaella Mennoia ha pubblicato sul suo profilo Instagram una frase: “La vergogna per me resta un sentimento nobile ma purtroppo sempre meno frequentato“. Ebbene, tanto è bastato per scatenare alcuni fan del programma. Ecco, ad esempio, uno di quei commenti:

Detta da te ormai ci facciamo due risate visto che siete circondati e invitate gente senza vergogna. L’agenzia di Monte, che è uguale a lui, vi ha portato Sara, poi ha fatto finta di allontanarla e poi la tiene. Poi vi porta anche la zia Zaga, quanta gente povera che la parola dignità non sa cosa sia.

E ancora:

Cara Raffaella Mennoia siamo stufi di vedere dei pagliacci da circo che giocano con le persone e con i sentimenti come ha fatto Monte da anni. Mi dispiace che Maria accetti tutto questo.

A quel punto, però Raffaella è intervenuta per rispondere personalmente alle accuse. Ecco che cosa ha scritto l’autrice:

Non voglio essere polemica ma solo precisa. Sara è arrivata da noi per il provino a Temptation Island, non fu portata da nessuno. Cecilia è nei nostri archivi da anni. Monte non so cosa c’entri in tutto questo.

Tuttavia, gli attacchi non si sono placati. Anzi, anche il trono over è sotto accusa. Alcuni non vedono di buon occhio lo spazio che viene dato a Gemma e alle sue storie, palesemente finte, come quella con Juan Luis. Ma Raffaella ha precisato che non è responsabile del trono over, ma solamente del trono classico. Voi che cosa ne pensate?

Il percorso di Cecilia Zagarrigo e Francesco Monte

Vi ricordiamo per completezza di informazioni anche il percorso di Francesco Monte e Cecilia Zagarrigo nel programma. Il primo è stato un corteggiatore e poi tronista. Ha corteggiato Teresanna Pugliese che non l’ha scelto, ma poi è andata a corteggiarlo.

Lui l’ha scelta, ma dopo pochi mesi lui ha conosciuto Cecilia Rodriguez. Cecilia, invece, ha fatto la corteggiatrice per ben tre volte, con Oscar Branzani, Luca Onestini e ora con Carlo Pietropoli.