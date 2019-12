Il Segreto spoiler: Garcia approda a Puente Viejo e la vuole radere al suolo

Molto presto nel Segreto ci sarà un colpo di scena inaspettato, gli spoiler della soap opera, infatti, rivelano che ci sarà l’ingresso di un nuovo personaggio, Garcia Morales. L’uomo si presenterà nelle vesti di un colonnello con intenzioni alquanto bellicose contro la ridente cittadina.

In particolar modo, il nuovo protagonista darà degli indizi che lasceranno intendere ai vari protagonisti che ha intenzione di radere al suolo Puente Viejo. Andiamo a vedere per quale ragione.

Il Segreto spoiler: gli abitanti si ribellano a Garcia

I colpi di scena non mancano di certo all’interno de Il Segreto, gli spoiler sul personaggio di Garcia, infatti, rivelano che presto potrebbe accaderre un episodio inatteso. Il colonnello si paleserà in paese e spiegherà di dover inondare molte zone in quanto è stato costruito un bacino idrico. Allo scopo di convincere gli abitanti a lasciare il luogo nel quale vivono, l’uomo incomincerà ad offrire loro del denaro.

Le cifre proposte, però, si riveleranno alquanto basse, sta di fatto che saranno in molti a ribellarsi alla sua volontà. In particolar modo, vedremo che Raimundo Ulloa incomincerà ad indagare sul losco soggetto giunto a Puente Viejo. Marcela e Matias, invece, decideranno di non vendere per pochi soldi la locanda che gestiscono. Della stessa idea sarà anche Dolores che, nonostante tutto, non sarà disposta a rinunciare il suo amato emporio.

Scoperta la verità sul Morales

La situazione, però, incomincerà ad ingarbugliarsi nel momento in cui alcuni protagonisti incominceranno a sospettare che il nuovo arrivato sia mosso da motivazioni personali. Proprio per vederci più chiaro Severo e Carmelo decideranno di seguire Morales e vedere come si comporterà nel momento in cui incontrerà Fernando. I due, in un primo momento, sembreranno avere atteggiamenti ostili, ma in seguito trapelerà la verità.

Gli spoiler de Il Segreto, infatti, svelano che Garcia è, in realtà, lo zio di Maria Elena, morta il giorno del suo matrimonio a causa dell’esplosione. Il Mesia gli farà credere che la colpa di quel decesso risieda negli abitanti di Puente Viejo. Proprio per questo motivo, Morales deciderà di vendicarsi radendo al suolo tutto il paesino. Riuscirà a portare a termine il suo diabolico piano quando la verità verrà a galla?